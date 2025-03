MotoGP oggi, Marquez in pole per la gara del GP Argentina: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP Argentina: si riparte dalla vittoria di Marc Marquez in Thailandia. Gara in programma oggi alle 19:00: Mar Marquez si è preso la pole position dopo le qualifiche, per Pecco Bagnaia solamente un quarto posto finale.

Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 21:35. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

25 minuti fa 07:30 MotoGP, la griglia di partenza del GP Argentina Ecco come si presenta lo schieramento di partenza per la gara di oggi con Marc Marquez che è stato incredibile: dopo la pole conquistata in Thailandia trova il bis anche in Argentina con lo straordinario tempo di 1:36.917. Lo spagnolo partirà in prima fila col fratello Alex e la sorpresa Zarco, quarto posto per Bagnaia. A cura di Alessio Pediglieri 40 minuti fa 07:15 Dove vedere il GP Argentina di Motogp oggi in TV e streaming Ecco il palinsesto per tutti gli appassionati che non vogliono perdersi la gara del Motomondiale di MotoGP In TV Sky Sport MotoGP (Canale 208) – Gara in diretta dalle 19:00 italianeTV8 (Canale 8 del digitale terrestre) – Differita della gara alle 21:35 In Streaming Gli abbonati Sky potranno seguire l’evento in streaming su Sky Go, mentre NOW offrirà la possibilità di vedere la gara in diretta per chi possiede il pass sport. Inoltre, il sito di TV8 metterà a disposizione la differita della gara. A cura di Alessio Pediglieri 55 minuti fa 07:00 MotoGP, oggi il GP Argentina: orari TV8 e Sky di diretta e differita La MotoGP sbarca in Argentina per il secondo appuntamento della stagione 2025, dopo l‘emozionante apertura in Thailandia. Il circuito di Termas de Río Hondo ospita i piloti per la gara che i tifosi italiani possono seguire ogni momento grazie alla copertura televisiva offerta da Sky Sport MotoGP in diretta alle 19:00 e su TV8 in differita dalle 21:35 A cura di Alessio Pediglieri