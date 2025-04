video suggerito

Che fine ha fatto Ivan Juric: 5 mesi dopo l’esonero alla Roma ha combinato un disastro al Southampton Ivan Juric è ultimissimo in classifica col Southampton in Premier League. L’allenatore ex Roma rischia di diventare l’allenatore peggiore nella storia del massimo campionato di calcio inglese. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Premier League i giochi sembrano essere fatti in zona retrocessione con Ipswich, Leicester e Southampton a un passo dalla retrocessione matematica. Le prime due sono ferme a 17 punti mentre la squadra di Ivan Juric è ultima con sole 9 lunghezze. Un distacco di 12 punti per le prime due e ben 20 per il Southampton dalla quota salvezza fissata oggi a 29 punti totalizzati dal Wolverhampton quartultimo. Una stagione tutta storta per la squadra di Juric ufficializzato lo scorso 21 dicembre 2024 dopo il disastro della sua esperienza alla Roma dopo De Rossi.

“Vogliamo evitare di essere la peggior squadra di sempre in Premier League” aveva detto appena arrivato Juric che invece ora è a un passo dalla matematica retrocessione. Con 9 partite da giocare e 27 in palio, appare piuttosto difficile evitare l'addio alla Premier League. Il Southampton è attualmente a quota 9 punti e potrebbe seriamente diventare la squadra con il minor numero di punti conquistato nella storia del calcio inglese. Al momento infatti questo record negativo è nelle mani del Derby County che nella stagione 2007/2008 aveva chiuso il campionato con 11 punti.

Juric sulla panchina del Southampton.

Nella testa del Southampton ci sarebbe dunque l'idea quantomeno di non fare peggio del Derby County e conquistare quei 3 punti minimi per non essere la squadra peggiore della Premier senza rischiare nemmeno di eguagliarla. I prossimi impegni da calendario però non promettono bene. Sul cammino della squadra di Juric ci sono Tottenham, West Ham, Aston Villa, Manchester City e Arsenal. La possibilità di fare punti potrebbe arrivare contro il Leicester penultimo il prossimo 3 maggio. Le Foxes, dopo la promozione dello scorso anno con Maresca rischiano ora la nuova retrocessione.

Leggi anche Mattia Destro a sorpresa riparte dalla Serie B: ingaggiato per le ultime partite della stagione

I numeri del Southampton di Juric fino a questo momento

Il cammino del Southampton dopo l'arrivo ufficiale di Juric in panchina è stato disastroso. Dopo il cambio in panchina si pensava che l'ex allenatore di Verona, Torino e Roma potesse risollevare le sorti della squadra che invece è sprofondata. Solo quattro punti conquistati frutto di un pareggio contro il Fulham e la vittoria dello scorso 1 febbraio contro l'Ipswich. Nel mezzo la vittoria contro lo Swansea a gennaio in FA Cup. Sono state 34 le reti subite ad oggi mentre soltanto 10 i gol realizzati che rendono ancora più critico il quadro generale della situazione.