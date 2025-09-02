La “maledizione” di Drake incombe su Sinner: ha scommesso una cifra enorme sul trionfo agli US Open

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner riuscirà a confermarsi campione agli US Open? Per Drake la risposta è affermativa. Il popolare rapper, cantautore e produttore discografico canadese ha dimostrato la sua fiducia nel tennista italiano con una scommessa eccezionale: 300mila dollari, ovvero 257mila euro, puntati sulla vittoria del titolo 2025 di Jannik. In passato però le giocate su un sito con cui collabora non sono sempre andate per il meglio, al punto da far parlare di “maledizione di Drake”.

Drake scommette su Sinner campione degli US Open 2025

È stata la stessa celebrità del mondo della musica a rendere nota la sua puntata, postando il tagliando dei 300mila dollari piazzati su Sinner come vincitore degli US Open. In caso di successo, Drake incasserebbe poco più di 500mila dollari (436mila euro). Una scommessa effettuata su Stake, a conferma del fatto che il rapper non lo fa solo per diletto, ma anche per pubblicizzare la piattaforma a lui cara.

I fan di Sinner preoccupati per la maledizione di Drake

La scelta di Drake ha scatenato subito una pioggia di reazioni da parte dei tifosi di Sinner, che hanno tirato in ballo la famosa maledizione. Di cosa si tratta? Tutto nasce dagli esiti spesso poco fortunati delle giocate della popstar. In passato si è reso protagonista di scommesse clamorose su eventi sportivi, e il suo supporto – sia attraverso le puntate, sia tramite foto con gli atleti – si è rivelato spesso un boomerang.

Leggi anche Un tifoso di Sinner prova a rubare qualcosa dalla sua borsa senza vergogna: la reazione di Jannik

Sono tanti i risultati negativi degli sportivi che hanno ricevuto la fiducia di Drake. Il rapper ha sempre respinto questa superstizione, sottolineando piuttosto i suoi successi. Al momento il bilancio complessivo sembra positivo, ma le scommesse perse hanno fatto molto più rumore, visto che l’esito degli eventi è spesso andato in direzione opposta ai suoi pronostici.

Un esempio? Drake puntò 1,59 milioni di dollari su un evento UFC scegliendo Adesanya, che però venne sconfitto da Pereira. Oppure i 540mila dollari scommessi sul Barcellona nel Clásico, persi dopo la vittoria del Real Madrid. Insomma, Drake si diverte a giocare su tutti gli sport e ora ci prova anche nel tennis, affidandosi a Jannik Sinner.