Alcaraz si è legato al dito la gaffe di Sabalenka su Sinner: sfrutta un video per vendicarsi

Carlos Alcaraz si è vendicato simpaticamente di Aryna Sabalenka dopo la sua clamorosa gaffe in TV. La campionessa degli US Open e numero uno al mondo aveva erroneamente chiamato lo spagnolo “Jannik” durante una trasmissione. E Carlitos non ha perso tempo per ricordarle tutto in occasione di un video postato sul profilo Instagram della tennista.

Già durante la puntata del Today Show, Alcaraz aveva reagito con ironia all’errore di Aryna, fingendo di lasciare lo studio. Imbarazzatissima la bielorussa, che stava parlando di un video TikTok realizzato con il neocampione degli US Open, si è confusa sussurrando un “Jann…” prima di accorgersi immediatamente dello scambio di persona. Una scena che ha fatto il giro del mondo e che ha avuto uno strascico grazie proprio ad Alcaraz.

Alcaraz non perde occasione di rispondere a Sabalenka sui social

Lo spagnolo ha infatti approfittato di un contenuto caricato da Sabalenka sui social: un video in cui la tennista ha raccolto una serie di momenti relativi alla celebrazione per la vittoria dello US Open, comprese le sue apparizioni in varie trasmissioni televisive, come da tradizione. La bielorussa, che ha mostrato il suo fitto calendario di eventi, non si è mai separata dal trofeo e per accompagnare le immagini ha scelto una didascalia scherzosa: "Solo una mamma orgogliosa che mostra il suo bambino in TV".

La battuta di Alcaraz a Sabalenka dopo la gaffe

Un’occasione troppo ghiotta per Carlos Alcaraz, che ha commentato il post con queste parole: "Come si chiama il tuo bambino?", con tanto di faccina dubbiosa. Un modo per sottolineare, con ironia, una possibile dimenticanza dopo quella relativa al suo nome, confuso con quello del grande rivale Jannik Sinner. Umore alto e scambi di battute tra i due, e non potrebbe essere altrimenti alla luce del loro status di campioni degli US Open.