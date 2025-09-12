Querrey umiliato in diretta dagli altri tennisti, rispunta un video del passato: scivolone su Alcaraz

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il povero Sam Querrey ha fatto una figuraccia. L'ex tennista numero 11 del mondo è stato messo alla berlina dai suoi stessi amici e compagni di podcast John Isner, Steve Johnson e Jack Sock. I suoi ex colleghi hanno, a sorpresa, durante l'ultima puntata di Nothing Major, tirato fuori un video risalente a poco meno di un anno fa, quando Querrey si era lasciato andare a una previsione azzardata su Carlos Alcaraz.

Querrey umiliato in diretta nel podcast con Johnson, Sock e Isner

Il rendimento dello spagnolo, culminato nel trionfo agli US Open, è tornato d'attualità nell'ultima puntata del podcast che vede coinvolti i quattro protagonisti. Il quartetto analizza i temi tennistici più caldi del momento, sfruttando ovviamente la competenza e l’esperienza di tutti. Il tono è spesso anche abbastanza leggero e non mancano momenti particolari. Uno di questi l'ha regalato Steve Johnson, che a sorpresa ha annunciato: "Ho tenuto qualcosa nel cassetto per un po’…".

Cosa aveva detto Querrey su Alcaraz

Il tutto per accompagnare un video relativo a una puntata di novembre 2024, quando lo stesso ex giocatore chiacchierava amabilmente con Querrey. Quest'ultimo si è subito reso conto di cosa stava accadendo e ha messo le mani avanti: "Che brutta opinione che ho avuto, davvero pessima…". Poi ecco finalmente l'intervento proveniente dal passato con la previsione di Sam su Carlos Alcaraz: "Potrà sembrare folle, ma è come se stessi vendendo un po’ delle mie ‘azioni' Alcaraz. Ho perso un po’ di fiducia in lui qui alla fine. Riesco a immaginarlo finire il prossimo anno tipo al numero cinque del mondo".

Risate di tutti nello studio, con Isner, Johnson e Sock scatenati nel prendere in giro Querrey. Quest'ultimo ha provato a fare mea culpa, visibilmente imbarazzato: "Opinione pessima. Me ne ero dimenticato. Avevo completamente torto. Va bene, ho finito con questa partita. Ho finito". Una vera e propria umiliazione per Querrey, che è finita anche sui social, scatenando l'ilarità di tutti i follower, esplosi a suon di commenti.