Sinner ha capito in cosa deve migliorare: una statistica che gli ha indicato la direzione giusta

Jannik Sinner ha fatto, ahi lui, un all in al contrario. Ha perso la finale degli US Open ed ha lasciato ad Alcaraz il primo posto della classifica ATP. Nessun dramma. Perché Sinner, al netto della sospensione subita tra inverno e primavera, sta vivendo un 2025 di grandissimo livello, ha vinto due Slam e può riprendersi teoricamente anche lo scettro. La grandezza di Jannik sta anche nella capacità d'analisi e subito dopo aver perduto a Flushing Meadows ha detto che ora è il momento di cambiare. Lui e il suo staff sanno già dove agire. C'è una statistica che parla chiaro, che spiega anche, in parte, quella sui punti vinti nelle partite contro Alcaraz.

Sinner non ha una percentuale stellare di punti vinti sulla prima di servizio

Il grande Roberto Lombardi parlava una ventina d'anni fa di tennis percentuale, che da tempo ormai è la parola chiave nel mondo del tennis. I numeri non sono sacri, ma avendo delle percentuali di un certo livello è molto più ‘facile' vincere le partite. Jannik Sinner di partite ne ha perse appena undici in un anno e mezzo (sette con Alcaraz), ma c'è qualcosa in cui deve migliorare, e cioè nei punti vinti sulla prima palla di servizio, la statistica a riguardo è spietata. Nonostante sia ora il numero 2 al mondo, dopo 65 settimane di fila al comando, è appena il 54° nella percentuale di punti vinti con la prima di servizio, 60,6%. Alcaraz invece è 25°.

Sulla seconda di servizio Jannik è micidiale

Quello è il grande miglioramento da apportare, perché il servizio, per il resto, è implacabile. Perché la percentuale di servizi vinti da Sinner è impressionante, il 92%, numero che lo attesta al primo posto di questa particolare classifica. Ed è particolarmente efficace pure sui punti vinti sulla seconda palla, 59,6%, meglio di lui solo Giovanni Mpetshi Perricard, battitore doc. Dunque servizio che si tiene alla grande e con una seconda micidiale. Tocca migliorare sulla prima.

I prossimi tornei di Sinner

A Monte Carlo con il fido Vagnozzi sono ripresi gli allenamenti, prima della trasferta asiatica, e secondo indiscrezioni al Country Club si sta lavorando tanto con il servizio, sulla prima di servizio che potrebbe essere l'arma in più in vista di un grande finale di stagione che vedrà Sinner impegnatissimo. Sarà in campo a Pechino, Shanghai, Vienna, in mezzo il Six Kings Slam, poi le ATP Finals e la Coppa Davis.