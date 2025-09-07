Alcaraz è ingiocabile, Sinner perde US Open e numero 1 nel ranking: Jannik sbiadito in finale

Jannik Sinner è stato sconfitto da Carlos Alcaraz nella finale degli US Open. Il giocatore spagnolo ha vinto in 4 set. Sinner perdendo la finale cede anche il numero 1 della classifica ATP al suo rivale.

Carlos Alcaraz ha vinto gli US Open 2025. Il sogno del bis di Jannik Sinner è svanito. Il tennista spagnolo ha giocato in maniera perfetta ed ha conquistato il titolo a New York per la seconda volta con pieno merito. Alcaraz si è imposto con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 6-4. Sesto titolo Slam in carriera per Alcaraz, che soffia anche il primato nella classifica ATP a Sinner. Da lunedì lo spagnolo torna al vertice del tennis.

Alcaraz domina il primo set

La finale inizia con quasi 50 minuti di ritardo ‘a causa' dell'arrivo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il primo game dura 7 minuti, Alcaraz fa il break e si mette a fare partita di testa. Il primo game dà l'idea di due giocatori che vanno a velocità diverse. Il break di vantaggio lo mantiene e nel settimo gioco arriva un altro break, 5-2. Poco dopo si chiude il primo set, è 6-2 Alcaraz in 37 minuti.

Sinner torna in parità con un paio di magie

Nel secondo set si teme possa continuare il dominio di Alcaraz, che per la verità parte bene, ma c'è un Sinner diverso in campo. Cancella una palla break e poi cambia marcia. In un amen da 1-1 a 4-1, c'è un solo break, ma Alcaraz non domina più. E forse Jannik pensa pure alla finale di Wimbledon, quando perse il primo set prima di vincerne tre di fila.

Sinner è quello dei giorni migliori anche nei game successivi. Alcaraz sembra più stanco, senz'altro meno performante. Questo dà fiducia a Jannik che invece è ringalluzzito, trova le sue soluzioni e riesce a mettere in pari la finale degli US Open, il secondo set è suo: 6-3.

Alcaraz torna insuperabile nel terzo set

L'italiano sembra galvanizzato e nel primo gioco del terzo set mette in difficoltà da Alcaraz, che dopo aver scampato il pericolo cambia marcia e torna letteralmente quello ingiocabile del primo set. Break nel secondo gioco, poi due magie totali nel terzo gioco, è 3-0. Un altro break ed è 4-0. Veloce vola il via il terzo set con Sinner preso quasi a pallata da Alcaraz, feroce e implacabile. La conseguenza è ovvia: terzo set a Carlos, che se lo prende con il punteggio di 6-1. Dopo un'ora e cinquanta minuti Sinner è con le spalle al muro.

Sesto titolo Slam per Alcaraz

Il primo game del quarto set è quasi un romanzo, meriterebbe quasi un pezzo a parte. Magie pure di qua e di là. Sinner cancella due palle break e si mette avanti, non una cosa da poco. L'equilibrio regna nel quarto set. Alcaraz non è più ingiocabile, Jannik ha alzato il suo livello. Ma nel quinto gioco Sinner commette un doppio fallo e un paio di errori gravissimi, break di Alcaraz, che sul 5-4 va a servire per il match. Alcaraz si procura due matchpoint, Sinner glieli annulla, il secondo con una risposta micidiale. Ma poco dopo ce n'è un altro, ed è quello buono. Lo spagnolo torna numero 1, vince per la seconda volta gli US Open e per la sesta uno Slam.