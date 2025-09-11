Tennis
Sabalenka stuzzica Kyrgios prima della battaglia dei sessi: “Sinner o Alcaraz al suo posto”

Sabalenka lancia la sfida a Kyrgios per la “Battaglia dei sessi” tra un sorriso e l’altro, ha un piano per distrarlo. Aryna non vede l’ora.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Aryna Sabalenka non vede l'ora di scendere in campo contro Nick Kyrgios. La numero uno del mondo e fresca vincitrice degli US Open, ne ha parlato alla sua maniera nell'ultimo episodio del Jay Shetty Podcast, mandando un messaggio chiaro e perentorio al suo avversario che affronterà a gennaio, nella partita-esibizione chiamata "la battaglia dei sessi". Un'iniziativa che nasce anche dalla volontà di lanciare un messaggio forte.

Sabalenka pronta a sfidare Kyrgios nella battaglia dei sessi

La campionessa bielorussa ha spiegato qual è il senso del suggestivo evento: "Stiamo lottando per la parità dei premi in denaro e credo sia quello il motivo e poi penso sia divertente e interessante giocare contro un uomo". Detto questo, Sabalenka ha voluto ribadire un concetto diretto a Kyrgios: "Sono pronta a prenderlo a calci nel sedere… posso usare questa parola giusto? Gli sto mettendo addosso un sacco di pressione in questo momento, quindi spero che si ritiri solo sentendo tutta questa pressione".

Aryna tira in ballo Sinner e Alcaraz

Stuzzicata dal suo interlocutore, Aryna ha voluto mandare un messaggio direttamente a Kyrgios guardando nella telecamera: "Bene, Nick, devi essere pronto. È meglio che tu sia pronto. E sì, adesso ti prenderò a calci nel sedere". Tra una risata e l'altra poi la prima giocatrice del ranking WTA ha continuato: "Penso che l’ATP cancellerà la battaglia. Sarà tipo: “Beh, ok, se deve succedere, allora che sia con Jannik o con Carlos, ma non con Nick”. Sta diventando come un incontro di boxe, sembra quasi così".

Alcaraz si è legato al dito la gaffe di Sabalenka su Sinner: sfrutta un video per vendicarsi

Per spuntarla, Sabalenka è pronta a sfruttare scherzosamente anche qualche colpo basso: "Sì, mi assicurerò di mandargli qualche drink prima della sfida, così, giusto per… Mi assicurerò che non sia pronto. Ma lo adoro". Infine qualche indiscrezione sul come si svolgerà l'incontro e le modalità della sfida: "Allora, praticamente io starò dal lato dove il campo è più piccolo. Mentre lui giocherà sul lato normale, e penso che avremo una sola battuta a testa".

