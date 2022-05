La maledizione di Drake colpisce anche Leclerc: scommette su di lui e brucia 220mila euro Il problema al motore che ha costretto al ritiro Charles Leclerc mentre era in testa al GP di Spagna di Formula 1 2022 è costato 220mila euro al rapper Drake che conferma dunque la sua “maledizione” con le scommesse sugli eventi sportivi.

A cura di Michele Mazzeo

L'improvviso guasto al motore al 27° giro del GP di Spagna di Formula 1 che ha messo fine alla gara di Charles Leclerc mentre era saldamente in testa non è stato un colpo al cuore solo per il pilota Ferrari e i suoi tifosi ma anche per il famosissimo cantante canadese Drake che, a causa del ritiro del monegasco, ha perso 220mila euro di tasca propria vedendo evaporare una possibile vincita netta di 330mila euro.

Il problema alla power unit della F1-75 numero #16 durante la corsa sul circuito di Barcellona si è infatti rivelato come una pillola amara da ingoiare per il rapper nordamericano che, proprio in occasione del GP di Spagna, aveva deciso di piazzare la sua prima scommessa sulla Formula 1 puntando proprio sulla vittoria di Charles Leclerc che partiva dalla pole.

A rendere pubbliche le cifre di questa disfatta è stato lo stesso Drake che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post (poi cancellato) con la ricevuta di una scommessa da 300mila dollari canadesi (220mila euro al cambio attuale) che gli avrebbe permesso di intascare un totale di 750mila dollari canadesi (550mila euro) qualora Leclerc avesse vinto il gran premio di Spagna 2022 di Formula 1.

Una disfatta dunque per la star 35enne che conferma quella che nel mondo anglosassone ha ormai preso il nome di "Maledizione di Drake". Quella inerente la gara spagnola della F1 infatti è solo l'ultima di una lunga serie di scommesse a cifre elevate fatte dal noto rapper canadese riguardo ad eventi sportivi andate perse nonostante abbia sempre puntato su quello che secondo i pronostici era il favorito per la vittoria. Soltanto pochi mesi fa difatti, scommettendo sugli incontri UFC di MMA, aveva prima perso 260mila euro puntando sulla vittoria di Masvidal su Covington e poi 400mila euro per la sconfitta di Justin Gaethje con Charles Oliveira.