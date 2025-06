Hamilton e l’esperienza da passeggero sulla Ferrari con Leclerc al volante: “Mi sento già male”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Per i piloti della Ferrari questa non è una grande stagione. Ogni gara è un calvario per Leclerc e Hamilton, che fuori dalla pista provano a divertirsi e a rilassarsi. I due piloti di Maranello hanno avuto modo di testare la Ferrari F80, l'hypercar stradale più estrema mai prodotta dalla Ferrari, che ha pubblicato alcuni video nei quali si vedono al volante della F80 alternativamente Hamilton e Leclerc, che hanno mostrato la propria gioia nel guidarla, ma che hanno sofferto maledettamente quando si sono seduti sul lato passeggero.

Hamilton e Leclerc al volante della F80

Nei video pubblicati si vedono i due piloti alla guida. Il primo a mettersi al volante è Hamilton che sul circuito di Fiorano ha spinto forte e ha messo in difficoltà Leclerc, che si reggeva e a un certo punto ha detto: "Odio fare il passeggero", c'è da chi capirlo, perché lui è abituato a essere pilota a 300 orari sui circuiti, anche se al volante c'era un pilota altrettanto di livello altissimo.

Lewis: "Mi sento già male"

Poi quando il monegasco è andato al volante, a Hamilton è toccato fare il passeggero e Lewis non si è nascosto, sincero, come al solito ha detto: "Mi sento già male". Pure lui, un sette volte campione del mondo può sentirsi male in macchina, con qualcuno che vola a velocità stratosferiche.

Le caratteristiche e il prezzo della F80

La F80 ha un motore V6 biturbo da 900 CV accoppiato a tre motori elettrici, per una potenza tecnica combinata di 1200 CV, e un peso contenuto (1525 kg), ed ha un'aerodinamica attiva erede diretta delle vetture di F1. Va da 0 a 100 chilometri orari in 2,15 secondi e da 0 a 200 in 5,75 secondi. Certamente per questa Ferrari non si può usare lo slogan ‘per molti ma non per tutti'. Perché prodotta in 799 esemplari parte da un costo di 3,6 milioni di euro.

Passata la paura Hamilton ha detto: "Questa è l'auto da strada più veloce che abbia mai guidato! È velocissima. Anche in termini di equilibrio, credo sia la migliore auto che abbia mai guidato. Non ho mai guidato nulla di simile su strada, vettura futuristica, è di un altro livello". Parole confermate da Leclerc, che se dovesse comprarla la acquisterebbe nera.