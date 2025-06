Charles Leclerc beccato a Monte Carlo con una vecchia Ferrari verde: vale una fortuna

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

A Monte Carlo, Charles Leclerc ha attirato l'attenzione ben oltre i cordoli del circuito cittadino. Il pilota della Ferrari di Formula 1 è stato immortalato al volante di una Ferrari 275 GTB Serie I Verde Scuro, una vera e propria icona degli anni '60, il cui valore oggi si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. Le immagini del monegasco alla guida della preziosa vettura del 1965 sono diventate virali nel giro di poche ore.

Si tratta di un modello rarissimo: solo 200 esemplari prodotti, spinti da un motore V12 Colombo da 3,3 litri in grado di erogare 280 cavalli. Un'auto rivoluzionaria per l'epoca: prima Ferrari stradale con cambio a cinque marce, sospensioni posteriori indipendenti e schema transaxle, ovvero motore anteriore e cambio al posteriore per una migliore distribuzione dei pesi. Firmata Pininfarina, la sua linea è considerata senza tempo.

La 275 GTB non era solo una granturismo da sogno: nel 1965 ottenne anche un prestigioso terzo posto alla 24 Ore di Le Mans, dietro solo a due Ferrari 250 LM ufficiali. Proprio questo mix tra bellezza e DNA sportivo avrebbe fatto scattare la scintilla in Leclerc, che già nel 2021 aveva avuto modo di provarne un esemplare restaurato a Fiorano prima che venisse rispedito al legittimo proprietario ad Hong Kong.

"Che macchina incredibile da guidare, è semplicemente… sì, pura, pura gioia. Si sente il suono, è semplicemente incredibile, e la sensazione è semplicemente incredibile. Si percepisce la storia che c'è dietro, ed è questo che la rende così bella", aveva raccontato Leclerc. "È una sensazione diversa. L'atmosfera in quest'auto è semplicemente incredibile. Ma sì, poi i freni, il motore… quanta evoluzione ci sia stata da quel giorno… è stato incredibile. […] Correre in questo modo negli anni '60, credo, doveva essere qualcosa di molto, molto speciale" aveva poi aggiunto inebriato dall'auto che aveva appena provato in pista.

La 275 GTB Serie I è solo l'ultima gemma del garage da sogno del numero 16 della Ferrari. Accanto a lei trovano spazio altri bolidi esclusivi come:

Ferrari Daytona SP3 (valore stimato: 2,3 milioni di euro)

(valore stimato: 2,3 milioni di euro) Ferrari SF90 XX Stradale (circa 800.000 euro)

(circa 800.000 euro) Ferrari 812 Competizione Aperta (600.000 euro)

(600.000 euro) Ferrari Purosangue (400.000 euro)

(400.000 euro) Ferrari 488 Pista Spider (350.000 euro)

L'ingresso della 275 GTB, però, rappresenta un salto di qualità per valore e importanza storica. Con lei, Leclerc mostra ancora una volta il proprio legame profondo con la tradizione del Cavallino Rampante, alimentando quella narrazione romantica che vuole i grandi piloti anche grandi amanti delle auto che hanno fatto la storia del marchio.