Rimini escluso dal campionato di Serie C a stagione in corso, è ufficiale: cambia tutta la classifica

Il Rimini è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C. Dopo la messa in liquidazione della società, come comunicato dalla FIGC attraverso una nota, è stata revocata l’affiliazione alla società con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati.

Il Rimini è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C. Dopo la messa in liquidazione della società, come comunicato dalla FIGC attraverso una nota, è stata revocata l'affiliazione alla società con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati. Questa la nota: "Il Presidente Federale preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF delibera di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società".

La squadra era ultima nel girone B a causa di una penalizzazione complessiva di 16 punti. A questo punto la classifica del girone B verrà completamente rivoluzionata. Il sindaco della città romagnola nel frattempo fa un appello: "Chiedo di far finire la stagione al settore giovanile e alla squadra femminile". Di fatto adesso con questa manovra della Federazione tutti i giocatori tesserati alla società romagnola saranno svincolati.

La nota ufficiale della FIGC sul Rimini.

Con la revoca dell’affiliazione infatti decadono anche tutte le speranze e i presupposti per il mantenimento in vita delle squadre giovanili. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, proprio nelle ultime ore aveva provato a scrivere al presidente Gravina per chiedere una deroga affinché si potessero quantomeno concludere tutti campionati in corso delle squadre giovanili viste le centinaia di ragazzi coinvolti. Con questo provvedimento di fatto si chiude una pagina nera nella storia del calcio e dello sport riminese.

Leggi anche Rimini a rischio esclusione dal campionato di Serie C: come può cambiare la classifica del girone B

E pensare che solo 7 mesi fa allo stadio Neri di Rimini tutta la città aveva festeggiato la vittoria da parte della squadra della Coppa Italia di serie C. Oggi invece il Rimini si ritrova privo del calcio professionistico e costretto a ripartire da zero con un nuovo progetto che sicuramente coinvolgerà altri imprenditori. L'idea potrebbe essere quella di ripartire il prossimo anno con un nuovo titolo di Eccellenza per poi ritentare la scalata fino al professionismo. Il Rimini resta anche la squadra che ospitò in casa nel 2006 la Juventus retrocessa in Serie B post Calciopoli fermando i bianconeri sul punteggio di 1-1.

Questa la futura nuova classifica senza il Rimini