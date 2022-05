Luigi Strangis è il vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis ha vinto la 21esima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha battuto al televoto finale Michele Esposito, conquistando così il montepremi di 150mila euro.

A cura di Elisabetta Murina

Luigi Strangis è il vincitore di Amici 2021/2022. Il cantante si è aggiudicato la vittoria battendo al televoto finale il ballerino Michele Esposito e conquistando così il montepremi di 150mila euro. La puntata finale del talent di Maria De Filippi è andata in onda, in diretta, domenica 15 maggio. La terza classificata di questa edizione è Serena, mentre al quarto, quinto e sesto posto sono arrivati Alex, Sissi e Albe.

La finalissima tra Luigi e Michele

La finalissima di questa edizione di Amici 2022 ha visto sfidarsi Luigi per la categoria canto e Michele per quella ballo. I due hanno conquistato il palco e intrattenuto il pubblico nell'ultima parte della finale con quattro performance ciascuno, tra coreografie di classico, contemporaneo e brani inediti. È poi arrivato il momento del fatidico verdetto, che ha visto trionfare Luigi Strangis come vincitore di questa edizione, mentre Michele aggiudicarsi il premio della sua categoria, 50mila euro.

Michele, vincitore della categoria ballo, con la maestra Alessandra Celentano

Cosa è successo nella finale di Amici 2022

La finale di Amici 2022, in diretta su Canale5 domenica 15 maggio, si è aperta con due circuiti di sfide, uno della categoria canto e l'altro ballo. I quattro cantanti in gara, Sissi, Alex, Luigi e Albe, si sono esibiti inizialmente con i loro inediti, poi con brani che hanno scelto personalmente. Ad essere stati eliminati Albe, Sissi e Alex, in finalissima per la categoria Luigi.

(da sinistra) Albe, Alex, Sissi e Luigi

È poi arrivato il momento della sfida tra Michele e Serena che, dopo essersi esibiti nelle rispettive coreografie, hanno ricevuto una sorpresa. La ballerina ha vinto una borsa di studio in una prestigiosa scuola di New York, mentre Michele è stato invitato a partecipare a un spettacolo insieme a Roberto Bolle. È stato Michele il secondo super finalista di questa edizione. Sissi ha vinto il premio della critica, mentre a Serena è stato consegnato il premio Tim.