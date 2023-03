Amici 22 verso il Serale: altri cinque allievi hanno ottenuto la maglia d’oro Nella puntata di Amici 22 oggi cinque allievi hanno avuto accesso al Serale: Wax, Alessio, Mattia, Samu e Federica hanno conquistato la maglia d’oro. La prossima settimana andrà in onda l’ultimo appuntamento con il pomeridiano domenicale.

A cura di Gaia Martino

Oggi in onda su Canale 5 il penultimo pomeridiano di Amici di Maria de Filippi in attesa del Serale – in programma per il 18 marzo 2023 con la prima puntata – che doveva essere trasmessa la scorsa domenica 26 febbraio. Dopo lo stop per la morte di Maurizio Costanzo, gli allievi del talent show sono tornati nel piccolo schermo per intrattenere gli italiani la domenica pomeriggio. Cinque maglie d'oro sono state assegnante nel corso dell'appuntamento: anche Wax, Federica, Mattia, Samu e Alessio volano finalmente in finale.

Samu, Alessio, Federica, Wax e Mattia al Serale

Altri cinque allievi nel penultimo pomeridiano domenicale di Amici hanno ottenuto il pass per la fase finale del programma, l'ambito Serale. Samu per volere di Emanuel Lo, Federica e Wax per volere di Arisa, Alessio e Mattia di Raimondo Todaro si sono aggiunti agli altri concorrenti del talent show che avevano già ottenuto la maglia d'oro, ovvero Angelina, Gianmarco, Ramon, Maddalena e Isobel. Sono in totale dieci gli attuali allievi che potranno esibirsi sul palco del Serale in prima serata su Canale 5 in partenza dal 18 marzo.

Il commento di Wax: "Traguardo allucinante"

Dopo Alessio, è stato Wax il secondo allievo della puntata di questo pomeriggio di sabato 5 marzo ad ottenere la maglia d'oro. "Per me è un traguardo allucinante, al di là della maglia, per me è fantastico, non devo fare altro che ringraziarti, Arisa", le parole del cantante.

Gli ospiti della puntata

Gli ospiti della puntata odierna di Amici di Maria de Filippi sono Giorgia, entrata in studio per giudicare la gara di canto e per esibirsi in studio sulle note della sua canzone Parole dette male, poi Veronica Peparini, Samanta Togni e Virna Toppi chiamate per giudicare la sfida di ballo. La famosa cantante dopo aver fatto il suo ingresso in studio ha abbracciato Maria de Filippi e il compagno Emanuel Lo con il quale ha scherzato: "Ti trovo benissimo, magari potremmo uscire insieme qualche volta".