Emanuel Lo: “Con Lorella Cuccarini c’è sintonia ad Amici. Giorgia? Non canta mai per me” Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, ospiti di Verissimo, hanno parlato della loro avventura come coach nella scuola di Amici e ripercorso i loro inizi nel mondo dello spettacolo.

A cura di Elisabetta Murina

Ospiti speciali di Verissimo, nella puntata del 2 aprile, sono stati i due professori di Amici Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Rispettivamente coach di ballo e di canto, hanno raccontato a Silvia Toffanin la loro avventura nel talent e qualcosa sul loro passato.

Il rapporto tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

I due professori hanno già lavorato insieme in passato e ad Amici hanno ricostruito il loro legame artistico. Per Emanuel Lo si tratta anche delle prima volta come coach di ballo nel talent di Maria De Filippi: "Quella di Amici è una famiglia meravigliosa, partendo da Maria. Con Lorella abbiamo lavorato in passato, è stata una scoperta. Abbiamo ritrovato la sintonia del passato, ma c'è anche diversità tra noi".

Anche Lorella Cuccarini è d'accordo e ha spiegato poi a Silvia Toffanin quali punti hanno in comune: "Ci assomigliamo nel modo di affrontare questa avventura, abbiamo un rapporto rigido con i nostri ragazzi ma protettivo". Entrambi hanno iniziato a lavorare giovanissimi, tanto che a 20 anni avevano già un grande bagaglio di esperienza artistica. Nella scuola, sono frequenti le discussioni con la squadra Zerbi-Celentano, sia durante il Serale che per i guanti di sfida. "Non sono facili, ma sono bravissimi. Quando sono in coppia amplificano il loro stato di irritazione, sono un duo esplosivo", ha spiegato Emanuel. .

Emanuel Lo e l'amore con Giorgia

Nella vita privata, Emanuel Lo è il compagno della cantante Giorgia. Un amore nato grazie alla musica, che si è rafforzato sempre di più con il passare degli anni: "Ci siamo conosciuti lavorando, inizialmente abbiamo fatto due video, poi ci chiamarono per la tournè e lì ci innamorammo". Il coreografo scherza con Silvia Toffanin sul fatto che nella quotidianità, contrariamene a quanto si pensi, non sente cantare spesso la sua compagna: