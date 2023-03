Scontro tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi al Serale, la maestra: “Insulti la tua intelligenza” Nel corso del Serale di Amici 22 ieri sera, sabato 18 marzo, Lorella Cuccarini si è infuriata con Rudy Zerbi: “Non insultare la tua intelligenza”. Il maestro aveva definito NDG “un imbucato del Serale”.

A cura di Gaia Martino

Puntata accesa quella del Serale di Amici di Maria de Filippi, andato in scena con il primo appuntamento ieri, sabato 18 marzo. Prima che avvenisse la seconda eliminazione, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno litigato animatamente: si parlava di NDG e delle critiche mosse dal professore in passato. Aveva definito il giovane cantante come un "imbucato al Serale": "Non insultare la tua intelligenza", la furia della maestra.

Lo scontro tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini nel corso della puntata del Serale ieri sera si è rivolta a Rudy Zerbi criticando uno dei commenti fatti su NDG: "Qui dentro non ci sono imbucati. Tutti i ragazzi che sono qui hanno preso una media dell'8. Non insultare la tua intelligenza, hai detto una cosa proprio sbagliata e il problema sei tu, perché tu puoi criticare i ragazzi, ma non puoi dire di una persona che si è guadagnata il serale che è un imbucato, considerando che la settimana scorsa non eri sicuro dei tuoi e non sapevi se portarli al serale. Quindi o menti prima o menti dopo", la furia della maestra. "Sei agguerrita" la prima replica di Zerbi. "Stai parlando da persona che non sa prendersi le sue responsabilità. Io fino all'ultimo momento ho ragionato su chi portare con me al serale. Molto facile fare questi ragionamenti quando durante tutto l'anno non si prende una decisione e non si manda a casa nessuno" ha continuato Rudy Zerbi poi accusato dalla collega di essere poco coerente. "Hai i tuoi metri di giudizio e io ho i miei", le parole di Cuccarini. "Stai un po' rosicando" ha concluso Rudy.

La reazione di NDG

NDG, al centro dello studio durante lo scontro tra gli insegnanti, prima di cantare ha chiesto di poter commentare quanto accaduto: "L'imbucato è quello che si diverte di più alle feste" ha detto, facendo sorridere tutti. L'allievo dopo il ballottaggio finale contro Federica è stato eliminato dal programma.