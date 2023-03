Serale di Amici 2023, chi sono gli eliminati della prima puntata Nel corso della prima puntata del 18 marzo di Amici 22, due degli allievi hanno dovuto salutare per sempre la scuola.

A cura di Andrea Parrella

Megan, prima eliminata di Amici 22

Il serale di Amici 22 è iniziato subito con delle pesanti eliminazioni. Prima quella di Megan, uscita subito dopo la prima sfida, dove è andata al ballottaggio con Maddalena e Cricca. Nella seconda sfida è invece toccato a Federica, dopo il ballottaggio con Mattia e Wax, sedersi sulla sedia rossa in attesi dell'ultimo candidato alla seconda eliminazione della serata.

Megan prima eliminata della puntata del 18 marzo

La prima manche ha visto sfidarsi la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella guidata da Lorella Cucarini ed Emanuel Lo. Ad avere la meglio è stata la prima compagine e, come nelle sorse edizioni, sono stati i vincitori a scegliere i tre concorrenti destinati al ballottaggio per l'eliminazione. In lizza salvarsi da una possibile eliminazione ci finiscono Maddalena, Cricca e Megan. La prima si salva subito, mentre Megan e Cricca vanno a giocarsi la permanenza nel programma. A dover lasciare il programma è Megan.

Federica e NDG si scontrano per la seconda eliminazione

Nella seconda manche invece Zerbi e Celentano hanno sfidato la squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro. Anche in questo caso ad avere la meglio sono stati i giudici storici, così al ballottaggio per l'eliminazione sono finiti Mattia, Federica e Wax. Dopo la sfida, gli ultimi sono riusciti a salvarsi, mentre Federica è candidata alla seconda eliminazione, per la quale dovrà attendere la terza manche che decreterà il nome del secondo candidato all'eliminazione.

Va quindi in scena la terza manche, che vede ancora una volta sconfitta la squadra di Cuccarini e Lo contro quella di Zerbi e Celentano. A finire al ballottaggio sono Maddalena, Angelina e NDG, ma è quest'ultimo a finire alla sfida finale con Federica per l'eliminazione.

Cosa è successo nella puntata del 18 marzo

La prima puntata di Amici ha visto la squadra scaldare i motori per questa nuova edizione del serale. La novità assoluta è stata quella dei tre nuovi giurati, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, con il primo che da subito ha messo le cose in chiaro discutendo con Alessandra Celentano alla fine della prima manche. Tra i momenti significativi anche la discussione tra Rudy Zerbi e Arisa per il guanto di sfida lanciato da Zerbi e Celentano a Wax, rifiutato dalla squadra di Arisa e Todaro e approvato dalla giuria.