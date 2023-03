Heather Parisi a Belve: “Io e mio marito non siamo scappati dall’Italia, nessun reato commesso” Heather Parisi è ospite della quarta puntata di Belve e si racconta a Francesca Fagnani, dalle violenze subite alla presunta rivalità con Lorella Cuccarini, fino al trasferimento con il marito a Hong Kong, legato a presunti problemi finanziari: “Ha chiuso una fabbrica, ma non è un reato”.

A cura di Andrea Parrella

Heather Parisi ospite della quarta puntata di Belve. L'artista, protagonista della storia del mondo dello spettacolo italiano, si racconta a Francesca Fagnani in un'intervista nella quale racconta molti aspetti della sua vita e carriera dai quali emerge un percorso complesso, segnato da esperienze difficili. Dall’infanzia segnata dalla separazione dei genitori, avvenuta quando la Parisi era molto piccola. Un’infanzia trascorsa con la sorellastra a cui la piccola Heather ha fatto da madre: “Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter".

"Ho subito violenze fisiche e psicologiche"

Parisi parla anche delle violenze subite da una persona che non ha mai denunciato: "Io parlo di violenze fisiche e sessuali, ma la cosa più brutta per me era la violenza psicologica. È molto complicato, perché vivi dove la gente vede e non dice niente. Non cerco vendetta, non ho mai detto chi è perché volevo proteggere me, non lui".

"Con Lorella Cuccarini nessuna rivlità"

Nelle anticipazioni della puntata di Belve di martedì 14 marzo, anche dichiarazioni sulla famosa rivalità con Lorella Cuccarini, che Parisi smentisce: “Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa”. La Fagnani chiede: quindi lei è più artista? E la showgirl: “No, sto solo dicendo che non abbiamo nulla in comune”.

Un altro aspetto trattato nell'intervista da Fagnani è il trasferimento di Parisi con la sua famiglia a Hong Kong: "Si dice che il vostro trasferimento a Hong Kong sia dovuto a una serie di problemi finanziari di suo marito", dice la giornalista. "Che siamo scappati? No, mio marito non ha mai avuto problemi con la legge, ha chiuso una fabbrica. È spiacevole, ma non è un reato. Non siamo scappati perché noi veniamo in Italia quando vogliamo".

Ufficiale giudiziario negli studi di Belve per Heather Parisi

Intanto in queste ore si parla molto dell'intervento dell'ufficiale giudiziario negli studi di Belve proprio per la presenza di Heather Parisi. La notizia arriva tramite Lucio Presta, che con lei aveva un contenzioso legato al programma Nemicamatissima. Stando a quanto raccontato da Presta, Heather Parisi sarebbe stata pignorata, sorpresa dall'ufficiale giudiziario accompagnato dalla forza pubblica (l'Arma dei Carabinieri), mentre era in corso la registrazione della sua intervista a "Belve", il programma di Francesca Fagnani. L'intervista dovrebbe andare in onda nella puntata di domani, martedì 14 marzo. Lucio Presta scrive: "Finale mesto, cara Heather Parisi".