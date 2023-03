Mattia Stanga da tiktoker a modello: sfila in passerella con i capelli punk La star dei social Mattia Stanga, famoso per i video parodia, è un ospite fisso alle sfilate: alla Milano Fashion Week però ha fatto il grande salto, sfilando per ACT N°1.

A cura di Beatrice Manca

Capita spesso, guardando le sfilate, di riconoscere un volto noto in passerella: moltissimi brand si affidano a star della musica o del cinema per presentare le nuove collezioni. ACT N°1 ha voluto scommettere su un volto di TikTok: il creator Mattia Stanga, famoso per i video in cui racconta scene di vita quotidiana dal punto di vista di archetipi che tutti prima o poi abbiamo incontrato, dal farmacista all'amica che si prepara per fare serata. Dai social alle passerelle, Stanga ha sfilato con un look total denim e una particolare acconciatura ‘all'insù'.

Mattia Stanga dai social alla moda

La scelta di ACT N°1 non è una totale sorpresa: Stanga, 24 anni, ha avuto un folgorante successo sui social ed è un ospite fisso alle sfilate di moda. Negli ultimi anni lo abbiamo visto nei parterre di Prada, Miu Miu, Diesel, Gucci e Dior, sempre con outfit ricercati e di tendenza. Adesso Stanga non è più solo un content creator: ha all'attivo un libro e un podcast e ha fatto il grande salto da spettatore a modello. Il brand ACT N°1 lo ha scelto nel casting insieme a un'altra star della Gen Z, Ryan Prevedel.

Mattia Stanga sulla passerella di ACT N°1

Il look "Lupo Lucio" di Mattia Stanga in passerella

Per l'occasione Mattia Stanga ha indossato un look in total denim con pantaloni oversize dall'orlo sfrangiato e "doppia" giacca di jeans che fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-24 del brand disegnata da Luca Lin dopo l'addio del partner Galib Gassanoff. Lo show è stato tra i momenti più poetici del terzo giorno di sfilate alla Fashion Week.

Mattia Stanga

Il 24enne bresciano ha raccontato poi l'esperienza sui social con l'ironia che lo contraddistingue, paragonando l'hair style con ciuffi all'insù… al personaggio di Lupo Lucio della Melevisione! Su Instagram ha condiviso un carosello di foto in cui spunta anche una foto del programma tv per l'infanzia. Uno stile che comunque ha apprezzato: "Sappiate che mi farò più spesso i capelli così!"