La poesia di ACT N°1 e il calcetto di Cormio: le sfilate del terzo giorno alla Milano Fashion Week Il terzo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week ha visto protagonisti Act N°1, Gucci, AndreAdamo e Cormio: tutto il meglio dalle passerelle.

A cura di Beatrice Manca

ACT N°1

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Milano è in pieno fermento da Fashion Week: Gucci è stato il protagonista del terzo giorno di sfilate, presentando una collezione Autunno/Inverno 2023-24 ispirata all'evoluzione del brand, con riletture di pezzi d'archivio. La giornata si è aperta con i la maglieria chic di Tod's, per poi proseguire con la poesia di tulle di ACT N°1: ecco il meglio delle sfilate di venerdì 24 febbraio 2023.

L'elogio della lentezza di ACT N°1

La sfilata più poetica della giornata è senza dubbio quella di ACT N°1. Pochi giorni dopo l'annuncio della separazione del duo creativo composto da Galib Gassanoff e Luca Lin è stata presentata la collezione Autunno/Inverno 2023-24, la prima disegnata solamente da Lin. Con il suono dei violini in sottofondo, i modelli avanzano lentamente, come in un sogno, con fiori che sbocciano tra i capelli, sul petto o sul volto. Il casting è sempre scelto nel segno della diversity e stavolta coinvolge anche il TikToker Mattia Stanga. In passerella si alternano abiti a scacchi, completi destrutturati che rivelano i corsetti, pigiami in seta stampata di ispirazione cinese e trench leggeri come un soffio di tulle. Anche i colori hanno la leggerezza dei sogni: celeste polvere, nude, rosa pallido. Le uscite finali riportano in passerella le corone di piume, come mantelli rigidi, che sono diventati la cifra creativa del brand.

ACT N°1 Autunno/Inverno 2023–24

La partita di pallone di Cormio

Fiocchi, fiocchetti, stelline, righe, stampe: nell'universo colorato di Cormio c'è sempre posto per l'ironia e per un tuffo nell'adolescenza. L'ispirazione arriva proprio dallo sport più popolare d'Italia, il calcio: gli ospiti dello show entrano mentre alcuni bambini giocano sul campo e trovano una caramella goleador – sic! – sulla sedia. La partita però è ribaltata: le modelle giocano con calzettoni e scarpini, i modelli indossano le ballerine da danza classica sotto ai pantaloni gessati. In modo brillante, la stilista Jezabelle Cormio distrugge gli stereotipi.

Cormio Autunno/Inverno 2023–24

La sfilata sotto la pioggia di AndreAdamo

AndreAdamo, il poeta della maglieria, fa sfilare in passerella abiti effetto seconda pelle alternati a cappotti avvolgenti effetto furry, stivali argentati alla Space Age, giacche pitonate e tutine trasparenti, appena intraviste sul corpo. Tutti i look sono completati da maxi stivali con punte tonde e tacchi a spillo. Ma la vera magia era la pioggia che ‘bagnava' la sfilata.