Amadeus: “Russell Crowe verrà a Sanremo a sue spese, mi ha chiesto lui di suonare al Festival” Russell Crowe sarà ospite al Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha spiegato perché lo ha invitato e cosa farà sul palco dell’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Russell Crowe ospite del Festival di Sanremo 2024. In particolare, parteciperà alla terza serata della kermesse canora, in onda giovedì 8 febbraio. L'annuncio della presenza dell'attore al Festival è stato fatto nella puntata di Viva Rai2 in onda lunedì 15 gennaio. Amadeus, poi, ne ha riparlato nel corso dell'incontro con i giornalisti negli studi Rai di Via Mecenate, per l'ascolto dei brani dei Big in gara.

Perché Russell Crowe sarà ospite al Festival di Sanremo 2024

Da tempo, Amadeus sostiene di ritenere i Big in gara i veri ospiti del Festival di Sanremo. Tuttavia, nelle ultime ore, è stata confermata la presenza di Russell Crowe. Fanpage.it ha chiesto al direttore artistico della kermesse canora come mai ha deciso di tornare sui suoi passi dando spazio a un ospite internazionale. Amadeus ha spiegato che è stato lo stesso attore a esprimere il desiderio di esserci: "Russell Crowe mi ha scritto una lettera molto carina, di grande affetto per il Festival di Sanremo. Lui è in Australia".

L'attore a Sanremo 2024 per cantare

Amadeus ha svelato cosa farà Russell Crowe sul palco del Festival di Sanremo 2024: "Adesso sta girando un film e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto venire a Sanremo a cantare il suo blues. Segue Sanremo, ha seguito gli ultimi festival e gli sarebbe piaciuto venire". L'attore si è offerto di venire a Sanremo a sue spese. Amadeus ha deciso di invitarlo:

Ho pensato, insieme a Fiorello, di portarlo e farlo stare con noi una sera, non c'è un disegno particolare, viene appositamente dall'Australia a sue spese, viene per il piacere di esserci. Parte da lì il 6 febbraio, quando finisce di girare, il 7 febbraio è a Sanremo e l'8 è sul palco.

E ha concluso: "Credo che non ci sia bisogno di musica internazionale. Se c'è o dovesse esserci l'occasione da qua al Festival non ce la lasceremo scappare, ma non è una priorità. Russell Crowe è un attore che amo e stimo tantissimo, fa dell'ottimo blues, l'ho ascoltato e sono onorato che abbia piacere a essere al Festival".