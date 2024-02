Alessandra Amoroso ieri e oggi: com’è cambiato lo stile della cantante in gara a Sanremo 2024 Alessandra Amoroso è tra i Big della 74esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa col brano Fino a qui. In quanti ricordano i suoi esordi ad Amici di Maria De Filippi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione negli anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Amoroso è l'ex vincitrice di "Amici di Maria De Filippi" diventata ormai una cantante di successo nel nostro paese. Quest'anno partecipa alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Fino a qui e, considerando il fatto che si tratta della sua prima esperienza all'Ariston nei panni di Big, darà sicuramente super emozionante. In quanti ricordano com'era agli esordi della carriera? Era il 2009 quando ha preso parte al talent show di Canale 5 ed è riuscita a sbaragliare la concorrenza grazie al suo incredibile talento. All'epoca portava i capelli cortissimi rasati da un solo lato, indossava le tute blu fornite dal programma e aveva qualche chiletto in più ma oggi le cose sono cambiate: non solo Alessandra è dimagrita moltissimo, vanta anche uno stile sofisticato ed elegante da vera lady.

Le foto di Alessandra Amoro, la trasformazione da Amici ad oggi

Chi non ricorda Alessandra Amoroso ai tempi di "Amici di Maria De Filippi"? Aveva 23 anni quando si è aggiudicata la vittoria e fin dal primo momento è diventata richiestissima nel mondo dello spettacolo grazie alla sua meravigliosa voce.

Alessandra a Sanremo 2010

Ha calcato il palcoscenico di Sanremo al fianco della collega e amica Emma Marrone, ha cantato al concerto di Natale, i suoi concerti registrano spesso il sold-out: insomma, a 37 anni non ha nulla di cui lamentarsi. Nelle prossime settimane tornerà sull'ambito palcoscenico dell'Ariston ma questa volta come Big e di certo riuscirà a regalare ancora le stesse emozioni ai fan. La cosa particolare è che, confrontando le foto del suo passato con quelle di oggi, è evidente che c'è stata una radicale trasformazione.

Alessandra Amoroso con la micro frangia nel 2014

L'evoluzione di stile di Alessandra Amoroso

Se ai tempi di "Amici" la Amoroso portava i capelli cortissimi rasati su un lato, i piercing alle orecchie e le tute fornite dalla produzione del programma, oggi è decisamente più sofisticata. Alessandra ha perso qualche chilo, ha cominciato a coprire il suo corpo di tatuaggi e sfoggia sempre degli outfit elegantissimi e glamour. indossa abiti da sera raffinati, tailleur dal taglio maschile con delle giacche dalle fantasie originali, minidress di paillettes, scollature audaci maxi spacchi e non rinuncia praticamente mai ai tacchi.

Alessandra Amoroso a Sanremo 2021

Come se non bastasse, ha anche stravolto più volte le sue acconciature, passando da tagli rasati a capelli cortissimi, fino ad arrivare a delle frangette bizzarre. Ora ha detto addio dunque agli outfit da "ragazzina" ed è diventata più matura e trendy in fatto di stile. L'unica cosa che è rimasta invariata? Il suo sorriso smagliante e travolgente.

Alessandra Amoroso oggi