Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus: “Roberto Bolle sarà il super ospite della serata finale” Amadeus, in diretta al TG1 delle 20 del 6 dicembre, ha annunciato che Roberto Bolle sarà il super ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2024, prevista per il 10 febbraio.

Continuano gli annunci di Amadeus in diretta al TG1. Dopo aver svelato i nomi dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024, stasera (6 dicembre) il conduttore della kermesse ha annunciato che Roberto Bolle sarà ospite della serata finale, il 10 febbraio. Una notizia che arriva a pochi giorni di distanza anche dall'annuncio delle co-conduttrici. Quest'anno, sul palco dell'Ariston, ci saranno Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. Fiorello invece sarà presente nella serata finale, il 10 febbraio, mentre Marco Mengoni in quella di apertura del 6 febbraio.

L'annuncio di Amadeus al TG1

Amadeus, nello studio del TG1, ha annunciato che l'etoile Roberto Bolle, simbolo della danza in Italia, sarà super ospite della finale del Festival di Sanrmeo 2024:

La presenza dell'étoile Roberto Bolle impreziosisce la serata finale della 74°edizione del Festival di Sanremo. Sono onorato della sua partecipazione, ringrazio Roberto per aver accettato il mio invito. È giusto che il mondo della danza classica ai massimi livelli sia presente in un teatro iconico, dal punto di vista pop, e che i due mondi si possano incontrare.

Poi si è collegato con il ballerino a Londra, che ha detto:

Ciao Ama, grazie mille, sono in sala ballo e mi è arrivata la notizia che mi vuoi per l'ultima serata, non vedo l'ora di essere lì con te e Fiorello, portare la danza su un palco così amato dagli italiani

Cosa sappiamo del Festival di Sanremo 2024: ospiti, co-conduttrici e cantanti

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2024, che quest'anno andrà in onda dal 6 al 10 febbraio al Teatro Ariston. Amadeus, nelle scorse settimane, ha svelato i nomi delle tre co-conduttrici che lo affiancheranno in questa 81esima edizione. Nella seconda serata ci sarà Giorgia, nella terza la comica Teresa Mannino e nella quarta Lorella Cuccarini. Diversa la situazione per le serate d'apertura e di chiusura: nella finale sarà Rosario Fiorello ad affiancare il conduttore e in quella d'apertura è prevista la presenza di Marco Mengoni, già vincitore della scorsa edizione con il suo brano Due Vite.

Annunciato poi il primo ospite, Giovanni Allevi, che suonerà dal vivo nella serata del 7 febbraio, tornando a mostrarsi per la prima volta in pubblico dopo la diagnosi di mieloma, contro cui sta combattendo da più di un anno. Infine, ecco chi saranno i 27 Big in gara in questa edizione, tra grandi ritorni e debutti, a cui si aggiungeranno 3 vincitori di Sanremo Giovani, per un totale di 30:

