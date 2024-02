John Travolta ospite a Sanremo 2024, dopo il no di Sinner il nuovo annuncio di Amadeus Amadeus annuncia al Tg1 il secondo ospite internazionale di Sanremo 2024: dopo Russell Crowe ecco John Travolta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La lista di ospiti del Festival di Sanremo 2024 si allunga. Dopo l'annuncio di Russell Crowe delle scorse settimane, Amadeus annuncia l'arrivo di un altro ospite internazionale: John Travolta. Con l'ennesimo annuncio al Tg1, diventato ormai una rubrica fissa a cadenza pressoché quotidiana, Amadeus annuncia con un video registrato all'interno del teatro Ariston che l'attore de La febbre del sabato sera, Grease e Pulp Fiction sarà ospite della terza serata del Festival di Sanremo, quella di mercoledì 7 febbraio.

Dopo il no incassato da Jannik Sinner, che ieri ha confermato la rinuncia all'invito di Amadeus dopo la vittoria agli Australian Open di domenica scorsa, il direttore e conduttore artistico del Festival prova quindi il colpo internazionale per accrescere l'appeal della seconda serata, durante la qualedovrebbero salire sul palco anche gli attori del cast di Mare Fuori, coma avevamo anticipato nelle scorse ore.

John Travolta a Sanremo già nel 2006

Non sarà la prima volta di John Travolta sul palco dell'Ariston. L'attore era stato ospite del Festival di Sanremo esattamente 18 anni fa, a Sanremo 2006, quando la conduzione era stata affidata a Giorgio Panariello, affiancato da Victoria Cabello e Ilary Blasi. L'attore si prestò proprio a una gag con Victoria Cabello, con la conduttrice che sfruttò il riferimento alla famosa scena di Pulp Fiction per farsi massaggiare i piedi dal celebre attore hollywoodiano. Un'edizione di Sanremo che non si era rivelata particolarmente fortunata sotto il profilo degli ascolti.

Gli ospiti di Sanremo 2024

Intanto il Festival di Sanremo 2024 è ai blocchi di partenza. La quinta edizione di Amadeus è prevista dal 6 al 10 febbraio e si tratterà, con ogni probabilità, dell'ultima di questo suo ciclo alla conduzione del Festival. John Travolta si aggiunge a una folte lista di ospiti che include, oltre al già citato Crowe, Giovanni Allevi, Eros Ramazzotti, Sabrina Ferilli, Roberto Bolle.