Mare Fuori a Sanremo 2024, il cast della quarta stagione nella prima serata del 6 febbraio Attrici e attori di Mare Fuori torneranno sul palco dell'Ariston per lanciare la quarta stagione della serie. Il cast dovrebbe aprire il Festival di Sanremo con la prima serata di martedì 6 febbraio.

A cura di Andrea Parrella

Che il cast di Mare Fuori fosse destinato a tornare sul palco di Sanremo anche nel 2024 era cosa di fatto annunciata. La serie, che torna nei giorni che precedono l'inizio del festival con la quarta e attesissima stagione, troverà di nuovo spazio all'Ariston con protagoniste e protagonisti del cast che torneranno sul palco per promuovere i nuovi episodi, disponibili dal 1 febbraio su RaiPlay e successivamente in onda su Rai2.

Il cast di Mare Fuori alla prima serata di Sanremo

Non era ancora chiaro il giorno in cui il cast di Mare Fuori sarebbe tornato a Sanremo e Fanpage.it ha appreso proprio in queste che potrebbe trattarsi proprio della serata inaugurale, quella di martedì 6 febbraio, quando i volti della serie ambientata in un carcere minorile napoletano, amatissimi dal pubblico, potrebbero tenere a battesimo la manifestazione. Al momento non è ancora chiaro chi tra i protagonisti di Mare Fuori sarà sul palco, né cosa attrici e attori della serie faranno sul palco con Amadeus, ma si tratta certamente di uno dei momenti più attesi di questa edizione del Festival di Sanremo, almeno per il pubblico più giovane e appassionato della serie Tv.

Era già successo nel 2023

Nel 2023 i protagonisti del cast di Mare Fuori erano saliti sul palco dell'Ariston per il lancio della terza stagione, che anche l'anno scorso era approdata su RaiPlay in concomitanza dei giorni festivalieri. In quell'occasione i membri del cast avevano intonato la canzone che fa da sigla alla serie, mentre l'attrice Valentina Romani mandava in diretta in contemporanea gli stessi istanti sui social, grazie a un cellulare che aveva portato con sé sul palco.

La quarta stagione di Mare Fuori, cosa accadrà

Quanto alla quarta stagione di Mare Fuori, si parla di un capitolo ricco di colpi di scena che, a detta di chi lavora alla serie, sarà caratterizzata anche da nuovi intrecci sentimentali,scene ad alto tasso erotico e addii eccellenti di volti amatissimi delle prime tre stagioni della serie. L'appuntamento è per il 1 febbraio.