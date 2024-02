Il regolamento di Sanremo 2024, le serate, la giuria e il televoto: cosa cambia È stato reso noto il regolamento del Festival di Sanremo 2024, che si terrà dal 6 al 10 febbraio. Cambia il numero dei concorrenti, da 26 a 30, e scompare la giuria demoscopica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Amadeus, Festival di Sanremo 2023

A un mese dall'appuntamento annuale con il Festival di Sanremo 2024, arrivato alla sua 74° edizione, Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha svelato il regolamento ufficiale. Molte le novità della nuova edizione, alcune già svelate negli scorsi mesi: dal passaggio ufficiale dei cantanti da 26 a 30 al più recente divieto per "l'Artista vincitore di Sanremo 2024" di partecipare a programmi televisivi trasmessi da emittenti diverse da Rai. Ma andiamo a vedere il regolamento.

Il regolamento di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 andrà in onda dal 6 al 10 febbraio. Come detto prima, cambia il numero di campioni in gara, che passeranno dai 28 della scorsa edizione, ai 30 attuali. Come l'anno scorso, anche quest'anno i vincitori di Sanremo Giovani dovranno presentare un brano inedito sul palco dell'Ariston. Viene confermata anche la quarta serata, dedicata alle Cover, in cui i campioni dovranno utilizzare un brano "tratto dal repertorio italiano ed internazionale, la cui pubblicazione sia avvenuta entro la data del 31 dicembre 2023 compresa". Per chi, come Renga e Nek, già formano un sodalizio artistico, verrà data la possibilità di " non avvalersi della presenza dell’artista Ospite". Un cambiamento avviene anche durante la seconda e la terza serata, dove si alterneranno due gruppi da 15 concorrenti in gara. Infatti, il regolamento chiarisce: "Sia nel corso della Seconda che della Terza Serata, i 15 Artisti la cui esibizione non è prevista parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per presentare ognuno l’esibizione di un altro tra i 15 Artisti impegnati in gara in Serata. L’associazione tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti interpreti durante le due Serate avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo preferibilmente durante le conferenze stampa giornaliere previste nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024". Un ultima, piccola, modifica, annunciata da Amadeus, riguarda la classifica generale che verrà letta sul palco dell'Ariston: durante le prime quattro serate, saranno svelate solo le prime 5/10 posizioni della classifica al pubblico, mentre durante l'ultima serata sarà svelata l'intera classifica finale composta da 30 cantanti.

Le giurie e il televoto: come cambia senza la demoscopica

Cambia molto invece dal punto di vista del sistema di voto e dalla ripartizione delle giurie, soprattutto con la scomparsa della giuria demoscopica. Le canzoni in gara saranno giudicate dal pubblico a casa attraverso il consolidato sistema del Televoto (si può votare sia da telefono fisso sia da telefono mobile), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria della Radio. Nella prima serata sarà proprio la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web che effettuerà la votazione, mentre dalla seconda voteranno, con una partizione del 50% sul voto finale sia la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web che il pubblico attraverso il televoto. Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l'altro 50% alla Giuria della Radio . Nella quarta serata, la votazione sarà divisa in tre parti: il 34% al televoto, il 33% alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e il 33% alla Giuria della Radio, mentre nella quinta serata i 30 campioni saranno giudicati solo dal televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 5 finalisti, ci sarà una nuova votazione così divisa: il 34% al televoto, il 33% alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e il 33% alla Giuria della Radio.