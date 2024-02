Ascolti TV seconda serata di Sanremo 2024 con Amadeus, Giorgia, Giovanni Allevi e John Travolta Gli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, trasmessa mercoledì 7 febbraio. Ospiti John Travolta, Giovanni Allevi e gli attori di Mare Fuori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mercoledì 7 febbraio è andata in onda su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Alla conduzione Amadeus e Giorgia. Gli spettatori hanno avuto modo di assistere alle esibizioni di 15 dei 30 Big in gara. La classifica provvisoria stilata alla fine della puntata ha visto al primo posto Geolier, seguito da Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood. Tra gli ospiti, gli attori di Mare Fuori, John Travolta che ha ballato il ballo del Qua Qua e Giovanni Allevi che ha emozionato con la sua performance. Siamo in attesa dei dati di ascolto registrati dalla seconda serata del Festival di Sanremo 2024.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

Gli ascolti della seconda serata di Sanremo nell'era Amadeus

Vediamo i dati registrati nella seconda serata, nei precedenti Festival condotti da Amadeus. Nell'edizione 2023 condotta da Amadeus e Gianni Morandi, la seconda serata registrò 10.545.000 spettatori con il 62.3% di share. Nell'edizione 2022, fu seguita da 11.320.000 spettatori con il 55.8% di share. Sanremo 2021, nella seconda serata, registrò 7.586.000 con il 42.10% di share. Infine, la seconda serata di Sanremo 2020 con Amadeus, Fiorello e Tiziano Ferro fu seguita da 9.693.000 con il 53.30% di share.

Gli ascolti della seconda serata del Festival degli ultimi dieci anni

Dopo gli ascolti dal 2023 al 2020, vediamo i dati riportati nella seconda serata negli anni precedenti – fino al 2014 – durante i quali si sono avvicendati alla conduzione Claudio Baglioni, Carlo Conti e Fabio Fazio. Sanremo 2019 con Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio: 9.144.000 spettatori, 47.30% di share. Sanremo 2018 con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: 9.687.000 spettatori con il 47.70% di share. Sanremo 2017 con Carlo Conti e Maria De Filippi: 10.367.000 spettatori con il 46.60% di share. Sanremo 2016 con Carlo Conti, Virginia Raffaele, Gabriel Garko e Madalina Ghenea: 10.748.000 spettatori con il 49.91% di share. Sanremo 2015 con Carlo Conti, Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales: 10.091.000 spettatori con il 41.67% di share. Sanremo 2014 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: 7.711.000 spettatori con il 33.95% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste e i relativi dati Auditel. Rai2 ha proposto la serie N.C.I.S. Su Rai3 spazio al consueto appuntamento del mercoledì con Chi l'ha visto?, programma condotto da Federica Sciarelli. Canale5 ha lasciato spazio alla soap Terra Amara. Su Italia1, il film Bus 657 – Heist. Rete4, infine, ha trasmesso Fuori dal Coro.