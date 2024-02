Ascolti prima serata Sanremo 2024, come è iniziato l’ultimo Festival di Amadeus Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2024, edizione che chiude il quinquennio di Amadeus. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico è stato Marco Mengoni, cantante vincitore della scorsa edizione del Festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Martedì 6 febbraio 2024 è andata in onda su Rai1 la prima serata del Festival di Sanremo 2024, l’ultima edizione condotta da Amadeus che conclude un ciclo durato 5 anni. A seguire la prima serata del Festival con la co-conduzione di Marco Mengoni sono stati spettatori con il % di share.

Gli ascolti della prima serata di Sanremo nell'era Amadeus

I Sanremo di Amadeus verranno ricordati per ascolti importanti, soprattutto nella prima serata. L'edizione 2023 si era distinta per il dato di share più alto del decennio, il 62,4% con 10.757.000 spettatori medi. Alto anche il dato del 2022, con 10.911.000 spettatori e il 54,7 di share, mentre più modesto il risultato nel 2021, l'anno dell'Ariston vuoto, quando a seguire Sanremo erano stati 11 milioni 176mila spettatori medi con il 46.4% di share. Nel 2020 il ciclo Amadeus era iniziato con una serata d'apertura da 10 milioni 58 mila, con uno share del 52.2 %.

Fazio, Conti e Baglioni, gli ascolti della prima serata di Sanremo negli ultimi dieci anni

Per tornare ai dati degli ultimi dieci anni, bisogna risalire al Fazio bis del 2014, quando 10.938.000 spettatori per il 45.93% share avevano seguito il festival. Balzo in avanti per Carlo Conti l'anno successivo, con il conduttore che iniziava il suo ciclo con una serata d'apertura da quasi 12 milioni di spettatori e il 49% di share, per poi crescere nel 2016 con 12 milioni 515 mila spettatori pari al 49.2% di share e nel 2017 con 11 milioni 374 mila spettatori con il 50,4% di share. Il biennio di Claudio Baglioni era iniziato nel 2018 con 11 milioni 603 mila spettatori, con uno share del 52.1 % di share e 10 milioni 86 mila telespettatori con il 49.5% di share nel 2019.