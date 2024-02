Ascolti TV quarta serata di Sanremo 2024 con Amadeus, la puntata delle cover è un record Gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo, trasmessa venerdì 9 febbraio su Rai1 con la vittoria di Geolier nella serata delle cover. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Venerdì 9 febbraio è andata in onda su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo 2024. La conduzione di Amadeus con Lorella Cuccarini nella serata che ha assegnato la serata delle cover a Geolier. Tra gli ospiti: i Jalisse, Arisa, Gigi D'Agostino ma soprattutto tantissimi ospiti che hanno accompagnato nella serata i 30 Big in gara. La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è stata seguita da 11.893.000 spettatori per il 67.8% di share. Questi i dati di ascolto.

Sanremo 2024, i dati di ascolto della quarta serata nel dettaglio

Nel dettaglio, la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è stata così scorporata: Sanremo Start, dalle 20.45 alle 21.19, segna 12.824.000 spettatori e il 52.2%. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21.25 alle 23.35, è stato visto da 15.531.000 spettatori per il 65.1% di share. La seconda parte, dalle 23.38 all'1.59, ha raccolto 8.398.000 con il 73.2% di share.

Gli ascolti della quarta serata di Sanremo nell'era Amadeus

Questi tutti gli ascolti della quarta serata di Sanremo nell'era di Amadeus:

Sanremo 2023, 11.121.000 spettatori per il 66.5%;

Sanremo 2022, 11.378.000 spettatori per il 60.5%;

Sanremo 2021, 8.014.000 spettatori per il 44.70%;

Sanremo 2020, 9.504.000 spettatori per il 53.30%.

Gli ascolti della quarta serata del Festival degli ultimi dieci anni

Dopo gli ascolti dal 2023 al 2020, vediamo i dati riportati nella quarta serata negli anni precedenti – fino al 2014 – durante i quali si sono avvicendati alla conduzione Claudio Baglioni, Carlo Conti e Fabio Fazio.

Sanremo 2019 con Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio: 9.552.000 spettatori, 46.1% di share.

Sanremo 2018 con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: 10.108.000 spettatori con il 51.10% di share.

Sanremo 2017 con Carlo Conti e Maria De Filippi: 9.927.000 spettatori con il 47.05% di share.

Sanremo 2016 con Carlo Conti, Virginia Raffaele, Gabriel Garko e Madalina Ghenea: 10.164.000 spettatori con il 47.81% di share.

Sanremo 2015 con Carlo Conti, Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales: 9.857.000 spettatori con il 47.82% di share.

Sanremo 2014 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: 8.174.000 spettatori con il 37.97% di share.