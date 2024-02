Ascolti TV terza serata di Sanremo 2024 con Amadeus, dati e share stabili e sempre alti Gli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo 2024, trasmessa giovedì 8 febbraio con ospiti Russell Crowe, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi e la partecipazione di Teresa Mannino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Giovedì 8 febbraio è andata in onda su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Alla conduzione Amadeus e Teresa Mannino. Gli spettatori hanno avuto modo di assistere alle esibizioni di 15 dei 30 Big in gara. La classifica provvisoria stilata alla fine della puntata ha visto al primo posto Annalisa, seguita da Ghali e Alessandra Amoroso. Tra gli ospiti Russell Crowe, che ha irriso il precedente ospite John Travolta, Gianni Morandi e Eros Ramazzotti. La terza serata del Festival di Sanremo 2024 è stata seguita da 10.001.000 spettatori con il 60.1% di share. Questi i dati di ascolto.

Sanremo 2024, i dati di ascolto della terza serata nel dettaglio

Nel dettaglio, la terza serata del Festival di Sanremo 2024 è così scorporata: Sanremo Start, dalle 20:45 alle 21:14, che raggiunge 11.620.000 spettatori e il 47.67%. La prima parte della terza serata, dalle 21:19 alle 23:32, ha raggiunto 13.243.000 spettatori per il 58.12% di share mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 1:38, ha raggiunto 6.436.000 spettatori e il 65.01% di share.

Gli ascolti della terza serata di Sanremo nell'era Amadeus

La terza serata del primo Sanremo di Amadeus, nel 2020, raggiunse 9.836.000 milioni di spettatori per il 54.5% di share. Nel 2021, invece, 7.653.000 spettatori per il 44.3% di share. Nel 2022, la terza serata raccolse 9.360.000 spettatori per il 54.10% di share. Nel 2023, la terza serata del Festival raggiunse 9.240.000 spettatori per il 57.60% di share.

Gli ascolti della terza serata del Festival degli ultimi dieci anni

Dopo gli ascolti dal 2023 al 2020, vediamo i dati riportati nella terza serata negli anni precedenti – fino al 2014 – durante i quali si sono avvicendati alla conduzione Claudio Baglioni, Carlo Conti e Fabio Fazio.

Sanremo 2019 con Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio: 9.429.000 spettatori, 44.9% di share.

con Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio: 9.429.000 spettatori, 44.9% di share. Sanremo 2018 con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: 10.754.000 spettatori con il 49.20% di share.

con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: 10.754.000 spettatori con il 49.20% di share. Sanremo 2017 con Carlo Conti e Maria De Filippi: 10.334.000 spettatori con il 47.70% di share.

con Carlo Conti e Maria De Filippi: 10.334.000 spettatori con il 47.70% di share. Sanremo 2016 con Carlo Conti, Virginia Raffaele, Gabriel Garko e Madalina Ghenea: 10.326.000 spettatori con il 45.70% di share.

con Carlo Conti, Virginia Raffaele, Gabriel Garko e Madalina Ghenea: 10.326.000 spettatori con il 45.70% di share. Sanremo 2015 con Carlo Conti, Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales: 10.475.000 spettatori con il 46.7% di share.

con Carlo Conti, Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales: 10.475.000 spettatori con il 46.7% di share. Sanremo 2014 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: 7.673.000 spettatori con il 34.90% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Canale 5, la soap opera Terra Amara è stata vista da 2.347.000 spettatori per uno share pari al 10.65%. Su Rai2, il film Assassinio sull'Orient Express è la scelta di 488.000 spettatori per uno share pari al 2.14. Ghost in the shell è la proposta di Italia1: 529.000 spettatori e share del 2.27%. Su Rai3 Lansky segna spettatori e share. Dritto e Rovescio segna 622.000 spettatori e share del 3.42%. Su La7 Piazzapulita – Speciale: Ombre nere conquista 632.000 spettatori e share del 2.68%. Sul Nove Tutta la verità – Il delitto di Avetrana realizza 241.000 spettatori e share dell'1.2% di share.