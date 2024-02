“What The F…”: Russell Crowe a Sanremo 2024 prende in giro John Travolta con il gesto del Qua Qua La gag tra Teresa Mannino e Russel Crowe sul palco di Sanremo 2024: l’attore australiano ha mimato con ironia il ballo del Qua qua, prima di lasciarsi scappare un “What the f….” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Russel Crowe, Sanremo 2024

Russel Crowe è l'ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo: l'attore australiano, con la sua band The Gentlemen Barbers, si è esibito con il brano Let Your Light Shine. Dopo la sua performance, Russel Crowe è stato protagonista di una gag con la co-conduttrice Teresa Mannino: l'attrice comincia a citare le altre star americane di origini italiane, da Leonardo Di Caprio a John Travolta. Proprio l'ultimo nome ha scatenato la reazione di Crowe, che prima ha mimato con ironia il ballo del Qua Qua, per poi lasciarsi scappare un "What the f…", facendo un gesto con la mano del mento, che può essere tradotto con un "che stronz***".

La gag tra Russel Crowe e Teresa Mannino sul palco di Sanremo 2024

Sono passate solo 24 ore dall'apparizione di John Travolta sul palco di Sanremo, ma il suo ballo del Qua Qua è già diventato un caso per il Festival di Sanremo 2024. La gag, interpretata insieme a Fiorello ed Amadeus, è stata ripresa dal secondo ospite internazionale sul palco del Festival di Sanremo. Durante la terza serata, Russel Crowe, ospite sul palco dell'Ariston con la sua band The Gentlemen Barbers, si è esibito con il brano Let Your Light Shine. Dopo la canzone, ha richiamato Teresa Mannino urlando "Teresa", prima di lasciarsi andare con una gag sulle star straniere con origini italiane. Dopo nomi come Leonardo di Caprio, il nome citato è quello di John Travolta: Crowe ha mimato in maniera ironica il ballo del Qua qua, lasciandosi poi scappare un "What the f…", notato dal labiale.

Russel Crowe annuncia la data al Colosseo sul palco di Sanremo 2024

Russel Crowe è l'ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Dopo John Travolta nel live del 7 febbraio, è il turno di un altro attore conosciuto in tutto il mondo per la sua interpretazione ne Il Gladiatore: sul palco dell'Ariston ha canta con il suo gruppo e ha il suo nuovo singolo. Rispetto al cachet percepito, Amadeus ha chiarito che è venuto a spese sue: "Viene appositamente dall'Australia per il piacere di esserci". Ha annunciato il suo tour, che partirà da Roma, dal Colosseo, prima di arrivare a Pompei, Ascoli, Piacenza e Bologna.