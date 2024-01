Nuovo annuncio di Amadeus: gli artisti ospiti che si esibiranno in piazza Colombo a Sanremo 2024 Amadeus ha annunciato l’elenco degli artisti che saliranno sul Palco Suzuki, ospitato da alcuni anni in Piazza Colombo: ci sarà Lazza il 6 febbraio, Rosa Chemical il 7, Paola e chiara l’8, Arisa il 9 e Tananai nella serata conclusiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Amadeus, Festival di Sanremo 2024

Come da tradizione, Amadeus ha deciso di utilizzare il TG1 per le sue comunicazioni sul prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico ha annunciato l'elenco degli artisti che saliranno sul Palco Suzuki, ospitato da alcuni anni in Piazza Colombo: ci sarà Lazza il 6 febbraio, Rosa Chemical il 7, Paola e chiara l'8, Arisa il 9 e Tananai nella serata conclusiva. L'anno scorso la scelta era toccata ad altri cinque artisti. Ad aprire le danze era stato Piero Pelù, prima della coppia formata da Nek e Francesco Renga. L'8 febbraio 2023 si era esibita Annalisa, prima di lasciare le due serate conclusive nelle mani de La Rappresentante di Lista e di Achille Lauro, protagonista durante la finale.

Una strategia utilizzata anche negli scorsi mesi, quando aveva deciso, per esempio, di annunciare lo scorso 3 dicembre la lista dei Big al Festival di Sanremo. Allora, alla fine del Tg, aveva annunciato i 27 cantanti in gara, a cui si sarebbero uniti dopo la finale di Sanremo Giovani del 13 dicembre scorso, la vincitrice Clara, accompagnata dai Santi Francesi e i BNKR44. In quell'occasione, Amadeus aveva annunciato anche chi avrebbe condotto con lui le serate sanremesi: la prima serata sarebbe toccata al vincitore del Festival nel 2023 Marco Mengoni. Il giorno invece, ci sarà sul palco Giorgia, mentre negli altri due giorni ci saranno Teresa Mannino e Lorella Cuccarini, Per la serata invece, Amadeus verrà accompagnato sul palco di Amadeus.

Nel frattempo è cambiato anche il regolamento rispetto all'ultimo Festival: oltre al passaggio dai 28 artisti della scorsa edizione ai 30 attuali, cambia anche la seconda e la terza serata, in cui, come dichiara il regolamento, "15 Artisti la cui esibizione non è prevista parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per presentare ognuno l’esibizione di un altro tra i 15 Artisti impegnati in gara in Serata. L’associazione tra gli Artisti presentatori e gli Artisti interpreti durante le due Serate avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo preferibilmente durante le conferenze stampa giornaliere previste nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024". Il Festival di Sanremo 2024 vedrà anche la scomparsa della giuria demoscopica, che verrà sostituita dalla Giuria della Radio, distaccata dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 5 finalisti, ci sarà una nuova votazione così divisa: il 34% al televoto, il 33% alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e il 33% alla Giuria della Radio.