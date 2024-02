Gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2024: cosa faranno sul palco Oggi, martedì 6 febbraio, parte il Festival di Sanremo 2024. Oltre all’esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara, ci saranno diversi ospiti sul palco dell’Ariston. Ecco chi saranno e cosa faranno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, martedì 6 febbraio, parte il Festival di Sanremo 2024. Oltre all'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara, ci saranno diversi ospiti, confermati e annunciati da Amadeus la conferenza conferenza stampa della mattina. Dalla sportiva Federica Brignone, alla mamma di Giovanni Battista Cutolo, oltre a un omaggio al noto cantante Toto Cotugno. Tutti gli ospiti della serata e cosa faranno sul palco dell'Ariston.

Sul palco della prima serata di Sanremo 2024, oltre ad Amadeus e al co conduttore Marco Mengoni, ci sarà la sciatrice Federica Brignone, campionessa italiana di sci, che ha vinto la medaglia d'oro in combinata. Mai nessuna altra sportiva italiana era riuscita in tale impresa. Prima di lei, solo l'oro di Gustav Thoeni nella stessa disciplina nel 1976. Oltre alla nota sportiva nel corso della serata anche un omaggio musicale a Toto Cotugno, cantautore scomparso lo scorso agosto. Non soltanto: presente Daniela Di Maggio, mamma di Giovanni Battista Cutolo, il musicista napoletano 24enne ucciso a colpi di pistola in seguito a un diverbio per il parcheggio di un motorino, avvenuto nella notte di giovedì 31 agosto in piazza Municipio a Napoli. La donna parlerà sul palco e Amadeus fa sapere che il suo intervento dovrebbe avvenire intorno alle ore 22.