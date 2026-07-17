Odissea di Nolan primo al box office: 2,1 milioni di euro nel giorno d’esordio in Italia

Odissea di Christopher Nolan conquista il primo posto al box office italiano all’esordio: 2,18 milioni di euro e 273mila spettatori in un solo giorno. Tutti gli altri film restano lontanissimi.

Il dato Cinetel aggiornato al 16 luglio 2026 fotografa una giornata a senso unico. Odissea di Christopher Nolan, distribuito da Universal, entra in sala e chiude le prime ventiquattr'ore con 2.181.715 euro e 273.068 spettatori. Il secondo classificato, Minions & Monsters, si ferma a 100.286 euro (con un incasso complessivo di 5.4 milioni di euro).

Si tratta di un esordio che ribalta la stagione morta del cinema e che premia l'uscita italiana del film, programmata con un giorno di anticipo rispetto al debutto nordamericano fissato al 17. Una scelta che non è casuale e che ora paga: il film arriva in una finestra estiva tradizionalmente considerata terra di nessuno per il cinema italiano, dove le sale sopravvivono con code di titoli usciti settimane prima. Odissea ha invece spostato in un giorno solo più pubblico di quanto molti film abbiano fatto in intere settimane di programmazione.

Nolan torna al cinema con un supercast

Il film è costato circa 250 milioni di dollari, con una spesa complessiva Universal che, tra produzione e promozione worldwide, si avvicina ai 400 milioni. Il cast è tra i più affollati mai messi insieme: Matt Damon nei panni di Ulisse, Anne Hathaway come Penelope, Tom Holland nel ruolo di Telemaco, e poi Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Samantha Morton e Lupita Nyong'o.

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Eppure il vero motore commerciale non è nessuno di questi volti. La vera macchina da soli è Nolan che ha costruito negli ultimi vent'anni una cosa rarissima nell'industria contemporanea, un marchio autoriale che funziona a sé stante.

Dietro Odissea, il vuoto

La classifica Cinetel del 16 luglio racconta bene lo stato dell'arte. Al secondo posto, come anticipavamo in apertura, Minions & Monsters, uscito il 1° luglio, incassa 100.286 euro nella giornata e sale a 5.407.098 euro complessivi con 702.724 presenze. Terzo Toy Story 5, in sala dal 18 giugno, con 39.299 euro giornalieri. Il totale, però, resta il più alto tra gli inseguitori diretti: 8.321.233 euro e quasi 1,2 milioni di spettatori. Quarto posto per La casa: il rogo del male (Evil Dead Burn), distribuito da Eagle Pictures dall'8 luglio: 37.162 euro nella giornata, 750.974 euro dall'uscita. Non bene come ci si aspettava.

Poi si scende. Obsession, in sala dal 14 maggio, raccoglie 10.861 euro nella giornata ma vanta 5.214.154 euro totali. Disclosure Day (dal 10 giugno) si ferma a 9.735 euro con 4.860.121 euro complessivi. Michael, uscito il 22 aprile, incassa appena 7.488 euro ma resta il titolo con il totale più alto dell'intera top ten: 25.555.515 euro e oltre 3,1 milioni di spettatori, cifra che nessuno in classifica avvicina.

Nella top ten del 16 luglio i film italiani sono due, entrambi nella parte bassa. Il bene comune (Piper Film), in sala dal 12 marzo, ottava posizione con 3.974 euro giornalieri e 1.933.243 euro totali. Anna (Notorious Pictures), uscito addirittura il 6 novembre 2025, nona con 3.633 euro e un totale complessivo di 258.969 euro dopo otto mesi di permanenza. Chiude la classifica Sentimental Value (Lucky Red), norvegese, dal 22 gennaio: 3.631 euro nella giornata, 2.171.278 euro dall'uscita.