La storia di Kaylee Hottle, l’attrice sorda morta a 18 anni che ha portato la lingua dei segni a Hollywood

Cresciuta in una famiglia sorda da quattro generazioni, Kaylee Hottle ha rivoluzionato il cinema internazionale portando la lingua dei segni sul grande schermo. La storia dell’attrice: dall’attivismo alla costante ricerca di inclusione per le persone sorde nel panorama mediatico.

La scomparsa prematura di Kaylee Hottle, la diciottenne morta nel Maryland a seguito di un incidente stradale, lascia un vuoto non solo nel mondo del cinema, ma soprattutto all'interno della comunità sorda americana. La morte star di "Godzilla vs. Kong" e "Godzilla x Kong: Il nuovo impero", infatti, ha riportato l'attenzione sulla sua storia personale: un percorso segnato fin dalla nascita da un legame profondo con la cultura Deaf, dall'attivismo e alla costante ricerca di inclusione per le persone sorde nel panorama mediatico.

La famiglia di Kaylee Hottle, sorda da quattro generazioni

Nata ad Atlanta e cresciuta in Texas, Kaylee Hottle è stata guidata verso la recitazione e l'impegno sociale attraverso un'eredità familiare unica. La giovane apparteneva infatti a una famiglia storicamente e interamente non udente: per parte di padre, la sordità si tramandava in modo continuo da ben quattro generazioni, una condizione condivisa anche dalla madre Ketsi e dalle sue quattro sorelle. All'interno delle mura domestiche, la Lingua dei Segni Americana (ASL) è stata la sua prima lingua madre, appresa in modo naturale nei primi mesi di vita. Una familiarità quotidiana che le ha permesso di sviluppare fin da piccola una grande espressività e una naturalezza comunicativa poi risultate decisive per la sua carriera cinematografica.

Dagli spot per la comunità sorda agli esordi ad Hollywood

Prima ancora di conquistare i grandi schermi, il percorso di Kaylee si è sviluppato nell'ambito della sensibilizzazione sui diritti e sull'accessibilità. A soli nove anni ha fatto il suo esordio sul set partecipando a una nota campagna promozionale per Glide, un'applicazione di video messaggistica cruciale per la comunicazione della comunità Deaf. Successivamente ha prestato il suo volto a iniziative per servizi di telecomunicazione dedicati (come Convo Relay) e al progetto sociale "10 Deaf Children: One Powerful Message", nato con lo scopo di promuovere la parità dei diritti per i bambini sordi. È stato proprio grazie a questi primi lavori di sensibilizzazione che un assistente alla regia l'ha notata, segnalando il suo profilo alla casting director Sarah Halley Finn per il ruolo della giovane Jia in "Godzilla vs. Kong". Un'esperienza dove, oltre a recitare, Kaylee ha spinto i colleghi di set come Rebecca Hall e Alexander Skarsgård ad apprendere le basi dell'ASL per comunicare direttamente con lei.

Kaylee Hottle in una scena di Godzilla vs. Kong

Nonostante la fama globale, la diciottenne non ha mai abbandonato il suo percorso didattico. Fino ai suoi ultimi giorni ha frequentato la Texas School for the Deaf (TSD) ad Austin, istituto che in queste ore ha espresso il cordoglio per la sua scomparsa. Nelle sue ultime interviste, inoltre, l'attrice stessa aveva ribadito il legame con la sua scuola, descrivendola come un ambiente fondamentale in cui potersi sentire integrata e compresa. La sua priorità era rimasta quella di continuare la battaglia per l'inclusione, sostenendo la necessità di creare nel cinema sempre più ruoli scritti ed effettivamente interpretati da attori sordi, lasciando in eredità un esempio di grande impatto per le nuove generazioni.