È morta l’attrice Brenda Fricker, la signora dei piccioni di Mamma ho riperso l’aereo aveva 81 anni

Brenda Fricker si è spenta a 81 anni per cause naturali. L’attrice premio Oscar è morta nella sua casa a Dublino. La sua è stata una vita segnata dalla violenza e dalla solitudine. Era entrata nel cuore degli spettatori di tutto il mondo interpretando la signora dei piccioni nel film Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York.

È morta Brenda Fricker. L'attrice aveva 81 anni. Nel corso della sua carriera aveva preso parte a film di successo come Mamma, ho riperso l'aereo – Mi sono smarrito a New York, in cui interpretava la signora dei piccioni. Era anche nel cast di Schiavo d'amore e Il mio piede sinistro per il quale ha vinto un premio Oscar come miglior attrice non protagonista. Nel 2020 si raccontò in una lunga intervista, parlando della solitudine che caratterizzava le sue giornate.

Brenda Fricker non compariva più in video dal 2015. Ad annunciare la sua morte è stato il suo agente Phil Belfield: "Non vedremo mai più una persona come lei, il mondo è più povero adesso che non c'è più. Ho avuto l'onore di conoscerla, volerle bene e lavorare con lei. Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello dei fan di tutto il mondo". L'attrice è morta per cause naturali, dopo un breve declino delle sue condizioni di salute. Si è spenta serenamente nella sua casa di Dublino.

Lo scorso anno, l'attrice aveva pubblicato il libro She Died Young: A Life in Fragments, nel quale aveva ripercorso la sua storia. Aveva avuto un'infanzia travagliata con una madre che la picchiava. A otto anni si era imbattuta in un uomo che si era offerto di darle lezioni di dizione e che era ossessionato da lei. A 14 anni ebbe un grave incidente in bicicletta dopo il quale trascorse ben due anni ricoverata in ospedale. La violenza è stata una tragica costante della sua vita. A 17 anni, mentre si trovava a una festa, subì uno stupro. Un trauma che rimase sempre vivo in lei e che si rinnovò quando un attore la violentò qualche anno più tardi.

Quanto alla sua carriera di attrice, assicurava di non averla pianificata in alcun modo, ma era frutto di "fortuna e felici coincidenze". Nel 2020, in un'intervista rilasciata a The Ray D'Arcy Show, parlò di come avrebbe trascorso Natale in completa solitudine, proprio lei che, grazie al film Mamma ho riperso l'aereo, teneva compagnia agli spettatori di tutto il mondo durante le feste: "Beh, in fondo la signora dei piccioni era molto sola", rispondeva. Così, abbracciava il suo cane, si accoccolava sul divano con le videocassette di film natalizi e aspettava che le feste passassero. In queste ore, la tragica notizia della sua morte. L'attrice si è spenta giovedì 16 luglio.