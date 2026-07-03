Stefania Sandrelli: “Faccio un film con Paola Cortellesi, poi chiudo con il cinema”

Stefania Sandrelli, grande protagonista dello spettacolo italiano, ha rivelato di voler lasciare il cinema. Una scelta consequenziale, però, al suo ultimo film che sarà la seconda regia di Paola Cortellesi.

Stefania Sandrelli girerà il suo ultimo film e poi dirà addio al cinema. È quanto ha dichiarato durante un evento a Fiumicino, organizzato per celebrare il suo compleanno, che è stato lo scorso 5 giugno, quando ha spento ben 80 candeline. L'attrice sembra non aver preso questa decisione con estrema serenità, sebbene ad oggi il suo desiderio sarebbe quello di recitare in uno spettacolo a teatro.

Stefania Sandrelli e l'addio al cinema

"Faccio un film con Paola Cortellesi, una gran donna, poi chiudo con il cinema" è quanto ha detto l'attrice che, quindi, anticipa la sua presenza nel secondo film da regista diretto da Cortellesi dopo il fortunatissimo C'è ancora domani. Sulla trama, al momento, nessuna notizia, ma l'attrice romana aveva già annunciato che avrebbe voluto lavorare a una seconda regia e di avere già qualche idea da sviluppare. Sandrelli, intanto, che sarà al cinema nel prossimo film di Massimiliano Bruno, che rivela essere "un remake di Funeral Party con una ventina di colleghi pazzi e ben noti, tra cui Diego Abatantuono" ha poi parlato della sua scelta di lasciare, poi, il cinema:

Ho iniziato quando avevo 15 anni e mi sono resa conto che non esiste più il cinema; chiudono le sale, come a Viareggio dove ce n'erano nove in stile liberty, una più bella dell'altra. Non si può tornare indietro, ora sono tempi bui. Non sono nostalgica, non ho rimpianti, tutto cambia, ma credo ancora che il cinema sia il più bello spettacolo del mondo. Nei giorni precedenti al mio compleanno ci pensavo ed ero molto felice. Adesso ho capito perché. E mi sento più forte oggi che nel passato.

Una vita dedicata al mondo dello spettacolo, tra cinema e televisione, una carriera ricca di riconoscimenti, tra cui il David di Donatello alla carriera, ricevuto nel 2018, ma altri ancora sono stati i premi che hanno sottolineato la sua dedizione all'arte cinematografica, essendo tra le protagoniste più amate del cinema italiano. Ad oggi, se proprio dovesse individuare un progetto futuro, ci sarebbe il teatro, perché non finisce mai di essere artisti, ma a certe condizioni: