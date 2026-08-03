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Spettatori del cinema King di Palermo si sentono male durante la proiezione di Spider-Man: evacuata la sala

Quattro spettatori si sono sentiti male nella serata di ieri 2 agosto durante la proiezione del film Spider-Man al cinema King di Palermo. Tra le ipotesi quella che sia stato spruzzato dello spray al peperoncino. Tutto il cinema è stato evacuato.
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A cura di Giorgia Venturini
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Momenti di paura in un cinema di Palermo. Stando alle prime informazioni, quattro spettatori si sono sentiti male nella serata di ieri 2 agosto durante la proiezione del film Spider-Man. Tra le prime ipotesi quella che qualcuno potrebbe avere spruzzato dello spray urticante al peperoncino. Tutto è accaduto al cinema King, in via Ausonia, che è stato in poco tempo evacuato. Si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.

Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati alcuni spettatori che hanno iniziato a tossire e hanno fatto subito scattare l'allarme. In pochissimi secondi i gestori del cinema hanno attivato il piano di evacuazione: tutte le persone sono state fatte uscire dalla sala e intanto sono arrivati i soccorritori. Stando a quanto spiegato dai carabinieri a Fanpage.it, i vigili del fuoco – intervenuti con i militari e ai tecnici del nucleo Nbcr – hanno fatto i rilievi e non hanno riscontrato alcun tipo di sostanza tossica: molto probabilmente, se fosse stata spruzzata la sostanza, non era di grandi quantità. Inoltre i quattro spettatori sono stati soccorsi sul posto, ma hanno deciso di non essere trasferiti in ospedale.

Uno dei testimoni al quotidiano locale PalermoToday avrebbe spiegato così quei minuti: "Stavamo guardando il film, quando a un certo punto la proiezione è stata bloccata. Un dipendente ci ha spiegato che dovevamo lasciare la sala, perché c'era qualcosa nell'aria. Molta gente a quel punto, probabilmente presa dal panico, ha iniziato a tossire e a sentirsi male. E' partito il fuggi fuggi. Nell'aria c'era qualcosa di urticante e con il sistema di areazione si è propagato in tutta la sala. Per fortuna ce ne siamo accorti per tempo".

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Si sta procedendo anche con il controllo delle telecamere di video-sorveglianza della zona per capire nel dettaglio quanto accaduto.

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