Camion in fiamme sull’A1, chiuso tratto nel Fiorentino: almeno 14 chilometri di coda, traffico in tilt

Un camion ha preso fuoco oggi sull’A1 Milano-Napoli Direttissima al chilometro 2: traffico in tilt, con almeno 14 chilometri di coda in direzione Firenze. Sul posto i vigili del fuoco.

Traffico in tilt sull'autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento.

È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con l'A1 e Badia in direzione Firenze, a causa del mezzo pesante in fiamme, all'altezza del km 2. Sul luogo, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.

Chi viaggia verso Firenze deve immettersi obbligatoriamente sulla A1 Panoramica. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze è consigliato in alternativa di uscire a Sasso Marconi e percorrere la Ss64 Porrettana verso Pistoia dove immettersi in A11 verso Firenze. Da Milano per il sud, seguire la A15 Parma la Spezia, poi la A12 Genova-Livorno e poi la A11 Firenze Pisa nord, si legge ancora sul sito di Autostrade per l'Italia.

Secondo quanto ricostruito dalla sottosezione autostradale della polizia stradale di Pian del Voglio, intervenuta sul posto, l'incidente si sarebbe verificato in seguito allo scoppio improvviso di uno pneumatico del mezzo pesante, che si è rovesciato. Il conducente del camion è miracolosamente rimasto illeso ed è stato preso in cura dai sanitari del 118 per tutti gli accertamenti del caso.

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