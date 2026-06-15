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Neonata di 3 mesi muore dopo malore improvviso alla festa di cresima in famiglia: tragedia a Nuoro

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno, quando la piccola ha manifestato improvvisamente gravi difficoltà respiratorie durante i festeggiamenti a Ollolai. Verrà eseguita l’autopsia per chiarire le esatte cause del decesso.
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A cura di Antonio Palma
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Tragedia nel Nuorese dove una neonata di appena 3 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre partecipava a una festa di cresima con i famigliari. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno, quando la piccola ha manifestato improvvisamente gravi difficoltà respiratorie durante il ricevimento a Ollolai. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei genitori che si sono accorti subito della gravità della situazione.

Sul posto in poco tempo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno messo in atto subito le manovre di rianimazione per tentare di salvare la bimba ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. La situazione era apparsa sin da subito drammatica ed era stato allertato per questo anche l'elisoccorso per un immediato trasporto all'ospedale di Nuoro ma neanche questo è servito a salvare la neonata.

La piccola è deceduta nella prima serata di ieri poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro dove i medici avevano continuato la rianimazione. La tragedia tanto improvvisa quanto inattesa, durante quella che avrebbe dovuto essere una giornata di festa in famiglia, ha sconvolto l’intera comunità di Ollolai che si è stretta attorno ai genitori, sotto shock.

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La stessa azienda sanitaria ha attivato un servizio di supporto psicologico destinato ai familiari e alle persone coinvolte dalla drammatica vicenda. Sul caso è intervenuta anche l’autorità giudiziaria che ha disposto il trasferimento della bambina a Cagliari, dove nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia per chiarire le esatte cause del decesso.

Intanto le Parrocchie di San Gavino a Gavoi e di San Giorgio a Lodine hanno voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia della bimba: “Le comunità di Gavoi e Lodine sono vicine alla famiglia e alla comunità di Ollolai per la scomparsa della piccola e preghiamo in questo momento di grandissimo dolore. In questo grande momento di prova e di dolore, siamo vicini con la preghiera e tutto l'affetto e l'espressione del più vivo cordoglio, alla sua famiglia: al padre, alla madre, al fratello e alla sorella".

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