Lite tra parenti a Genova, coinvolti 3 uomini: uno prende il coltello, in 2 si lanciano dalla finestra. Ricoverati

Una lite tra tre persone in un appartamento si è trasformata presto in una colluttazione armata che ha visto due uomini coinvolti ricoverati in ospedale dopo la caduta dalla finestra. I tre, come si apprende dai primi accertamenti, sono parenti.

Una lite tra parenti è degenerata fino a trasformarsi in na colluttazione con l'utilizzo di coltelli. Nel tafferuglio, due persone sono precipitate da una finestra, finendo nel greto del torrente sottostante. È avvenuto a Campomorone, nell'entroterra genovese, dove la notte è stata movimentata per una famiglia residente in un appartamento in vis Martiri della Libertà. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione, tre uomini avrebbero discusso all'interno dell'abitazione per motivi ancora da chiarire.

I tre sono stati soccorsi dal 118: le due persone cadute dalla finestra sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, i malcapitati se la sono cavata con alcune contusioni, anche se inizialmente le loro condizioni di salute sembravano più gravi. Il terzo uomo, invece, si è barricato prima in una cantina per sfuggire alle autorità e poi in un piano superiore dell'edificio, minacciando di gettarsi nel vuoto.

Dopo ore di tensione e di tentativi di mediare con l'uomo, la situazione è lentamente tornata sotto controllo. Nessuno risulta in gravi condizioni e i carabinieri stanno indagando per ricostruire i fatti con esattezza. Fondamentale sarà il contributo dei vicini di casa e dei residenti della palazzina dove è avvenuta la lite: sono infatti ancora sconosciuti i motivi dietro la lite e dietro la colluttazione armata. A raccontarli potrebbero essere le stesse vittime, al momento affidate alle cure dei sanitari dopo la rovinosa caduta dal balcone. Fortunatamente per i due non ci sono state gravi conseguenze, solo qualche contusione e lievi ferite prese in carico dai medici del pronto soccorso che hanno dato ai due le cure del caso. Per sicurezza, entrambi gli uomini coinvolti sono rimasti nel nosocomio dopo l'intervento dei soccorsi.