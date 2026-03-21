È morto Nicholas Brendon, l’indimenticabile Xander di Buffy L’ammazzavampiri: aveva 54 anni

È morto Nicholas Brendon: celebre per il ruolo di Xander Harris nel cult di Joss Whedon, negli ultimi anni si era dedicato alla pittura. L’annuncio della famiglia sui social: “Si è spento nel sonno per cause naturali”.

Il mondo della serialità televisiva piange la scomparsa di Nicholas Brendon. L’attore, diventato un'icona degli anni '90 e 2000 grazie al ruolo di Xander Harris nella serie cult Buffy l’ammazzavampiri, è morto all'età di 54 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un post sul profilo Instagram ufficiale dell’artista: Brendon si è spento serenamente nel sonno nella giornata di venerdì 20 marzo.

L'annuncio della famiglia e le cause della morte

Nel comunicato diffuso dai familiari si legge il dolore per una perdita improvvisa: "Ci si spezza il cuore nel condividere la notizia della morte di nostro fratello e figlio. Nicholas è morto nel sonno per cause naturali". La nota sottolinea come, nonostante i problemi di salute e i periodi complessi affrontati in passato, l'attore fosse in una fase positiva della sua vita: "Stava seguendo le cure necessarie per la sua diagnosi ed era ottimista pensando al futuro". Oltre alla recitazione, Brendon aveva scoperto una profonda dedizione per la pittura. "Chi lo conosceva veramente aveva capito che la sua arte era uno dei riflessi più puri di chi era", prosegue il post, che si conclude con la richiesta di rispetto per la privacy della famiglia in questo momento di lutto.

La carriera di Nicholas Brendon: da Sunnydale a Criminal Minds

Per sette stagioni, dal 1997 al 2003, Nicholas Brendon è stato il volto di Xander, il migliore amico di Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), l'unico del gruppo privo di poteri soprannaturali ma pilastro emotivo della "Scooby Gang". Dopo il successo mondiale di Buffy, la sua carriera era proseguita con ruoli significativi in altre produzioni di rilievo. Lo ricordiamo in Kitchen Confidential al fianco di Bradley Cooper, ma soprattutto per il ruolo ricorrente di Kevin Lynch in Criminal Minds. Tra le sue partecipazioni televisive figurano anche Private Practice e Faking It, mentre al cinema si era distinto nel thriller fantascientifico Coherence.

Le reazioni del cast di Buffy

La notizia ha scosso profondamente i colleghi che per anni hanno condiviso il set con lui. Tra i primi messaggi di cordoglio spicca quello di Alyson Hannigan, interprete di Willow e sua storica partner sullo schermo: "Mio dolce Nicky, grazie per anni di risate e amore. Ti penserò sempre ogni volta che vedrò una sedia a dondolo. Ti voglio bene, riposa in pace". Anche Emma Caulfield (Anya nella serie) ha voluto omaggiare il collega condividendo un video dei tempi dell'episodio musical Once More, with Feeling, dichiarandosi devastata dalla notizia. La scomparsa di Nicholas Brendon segna la fine di un'era per milioni di fan che, attraverso il suo Xander, avevano trovato un punto di riferimento umano e ironico nel mondo dei cacciatori di vampiri.