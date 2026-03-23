È morta Carrie Anne Fleming, l’attrice di Supernatural e iZombie aveva 51 anni

È morta a 51 anni Carrie Anne Fleming, attrice di Supernatural e iZombie. Da tempo lottava contro un tumore al seno.

È morta a 51 anni Carrie Anne Fleming, volto familiare per gli appassionati di serie tv di genere fantasy. L’attrice canadese, nota per avere recitato in Supernatural e iZombie, è scomparsa lo scorso 26 febbraio a Sidney dopo aver lottato a lungo contro un tumore al seno. A rendere pubblica la notizia, a quasi un mese di distanza da quel momento, è stato il collega Jim Beaver, che con lei aveva condiviso il set della celebre serie dedicata alla storia dei fratelli Winchester.

La carriera di Carrie Anne Fleming e il ruolo in Supernatural

Nata il 16 agosto 1974 a Digby, in Nuova Scozia, Fleming aveva cominciato a studiare recitazione fin da giovanissima, formandosi presso il Kaleidoscope Theatre e la Kidco Theatre Dance Company. Esordì con i primi ruoli in tv negli anni ’90, recitando in produzioni come Viper e nel film Un tipo imprevedibile con Adam Sandler. Uno dei ruoli più importanti per la sua carriera arrivò nel 2005, quando il regista Dario Argento la scelse per recitare nell’episodio “Jenifer” della serie Masters of Horror nel ruolo di una donna sfigurata dalle tendenze cannibali. Il pubblico televisivo, però, la ricorda soprattutto per il ruolo di Karen Singer nella serie Supernatural, progetto che la vide recitare nel ruolo di un personaggio centrale nella storia di Bobby Singer. Nella serie Carrie Anne interpretava il ruolo di una donna posseduta da un demone che viene uccisa dal marito Bobby nel tentativo di salvarla. Il suo personaggio torna successivamente per una breve apparizione in una delle stagioni più amate, un ritorno che finisce per alimentare ulteriormente il senso di colpa del protagonista.

Le 5 stagioni nella serie iZombie

Negli anni successivi, l’attrice ha continuato a lavorare in tv, ottenendo il ruolo di Candy Baker per cinque stagioni della serie tv iZombie. In contemporanea ha preso parte a numerose produzioni televisive di successo, tra cui Smallville, The L Word, The 4400, unREAL e Supergirl. Accanto alla carriera televisiva, Fleming ha continuato a collaborare con il teatro, partecipando a produzioni come Noises Off, Romeo and Juliet, Steel Magnolias e Fame. L’attrice lascia la figlia Madalyn Rose.