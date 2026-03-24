È morta Valerie Perrine, la star di Superman aveva il Parkinson: “Realizziamo il suo ultimo desiderio”

È morta l'attrice Valerie Perrine. Aveva 82 anni. Nel corso della sua lunga carriera aveva anche interpretato Eve Teschmacher, segretaria di Lex Luthor nei film di Superman. Ad annunciare la notizia è stato un amico di Perrine, il regista Stacey Souther. L'uomo, contattato da TMZ, ha fatto sapere che non è ancora stata chiarita la causa della morte, ma Valerie Perrine da anni faceva i conti con una salute precaria. Le era stato diagnosticato il Parkinson e da oltre dieci anni era costretta a trascorrere gran parte della giornata a letto.

Morta Valerie Perrine, lo annuncia un amico regista. Stacey Souther, in un lungo post pubblicato su Instagram, ha annunciato la morte dell'attrice: "È con profonda tristezza che annuncio la straziante notizia della morte di Valerie". Quindi ha aggiunto che l'attrice e modella ha "affrontato il Parkinson con incredibile coraggio e compassione, senza mai lamentarsi". È convinto che il modo in cui Valerie Perrine ha vissuto tutte le fasi della malattia possa essere di ispirazione, perché non ha mai rinunciato a "vivere appieno una vita che è stata magnifica. Il mondo sembra meno bello senza di lei".

Le ultime volontà dell'attrice. Stacey Souther ha chiesto a tutti coloro che hanno amato Valerie Perrine di partecipare alla raccolta fondi per il suo funerale. Quindi ha confidato le ultime volontà dell'ottantaduenne: "Il suo ultimo desiderio è di essere sepolta al cimitero del Forest Lawn Memorial Park, ma dopo oltre 15 anni di lotta contro il Parkinson, le sue risorse finanziarie sono esaurite. Uniamoci per realizzare il suo ultimo desiderio: se lo merita".

La carriera di Valerie Perrine. Nella sua lunghissima carriera come attrice, modella e showgirl, Valerie Perrine ha preso parte a numerosi film. Come già ricordato, era Eve Teschmacher nei film Superman e Superman II con Christopher Reeve e Gene Hackman. Inoltre, nel film Lenny con Dustin Hoffman era Honey, la moglie di Lenny Bruce. Ha recitato poi in film come What Women Want – Quello che le donne vogliono, Limite estremo, La corsa più pazza d'America e tanti altri.