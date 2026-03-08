È morto Corey Parker, l’attore di Will & Grace aveva 60 anni: gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadio

Addio a Corey Parker, insegnate di recitazione e attore noto per i suoi ruoli in Will & Grace e Love Boat. Aveva 60 anni. Di recente gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadio e a gennaio aveva scritto di non riuscire più a parlare correttamente.

È morto Corey Parker, attore nella serie tv Will & Grace e insegnate di recitazione. Aveva 60 anni e di recente gli era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio. A dare notizia della sua scomparsa, avvenuta il 5 marzo nella città di Memphis in Tennessee, è stata la zia Emily Parker a TMZ.

Nato e cresciuto a New York, Corey si era avvicinato al mondo della recitazione a 5 anni, per poi iniziare a studiarla a 14 iscrivendosi alla Actors Studios. Si è diplomato alla Performing Arts di Manhattan e ha presto ottenuto un ruolo nella serie Così gira il mondo, mettendo a frutto tutti gli insegnamenti ricevuti. Nel corso degli Anni Ottanta ha preso parte anche a diversi altri progetti, come il film Venerdì 13 Parte V: Un nuovo inizio, ma manche At Mother's Request e The Bronx Zoo. È però negli Anni Novanta che ha ottenuto i ruoli che l'hanno fatto conoscere al grande pubblico, come quello del dottor John Morgan in Love Boat: The Next Wave o di Josh in Will & Grace.

Corey Parker, Patrick Dempsey e Carrie Hamilton

Di recente Parker aveva ricevuto una diagnosi di cancro al quarto stadio, scoperto in seguito a un intervento all'anca. Per sostenere la famiglia era stata aperta una raccolta fondi sulla pagina GoFundMe, dove la fondatrice Marissa Hoisington ripubblicava diversi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, scritti dallo stesso attore. Inizialmente, aveva raccontato, sembrava che i farmaci stessero funzionando ma il suo corpo aveva poi. smesso di rispondere e la malattia si era diffusa. A novembre del 2025 aveva fatto sapere che il 90% delle sue ossa era stato coinvolto, mentre nel gennaio 2026 aveva spiegato che "il cancro stava logorando il mio corpo", tanto da non riuscire più a parlare e scrivere correttamente.