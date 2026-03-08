spettacolo
video suggerito
video suggerito

È morto Corey Parker, l’attore di Will & Grace aveva 60 anni: gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadio

Addio a Corey Parker, insegnate di recitazione e attore noto per i suoi ruoli in Will & Grace e Love Boat. Aveva 60 anni. Di recente gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadio e a gennaio aveva scritto di non riuscire più a parlare correttamente.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine

È morto Corey Parker, attore nella serie tv Will & Grace e insegnate di recitazione. Aveva 60 anni e di recente gli era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio. A dare notizia della sua scomparsa, avvenuta il 5 marzo nella città di Memphis in Tennessee, è stata la zia Emily Parker a TMZ.

Nato e cresciuto a New York, Corey si era avvicinato al mondo della recitazione a 5 anni, per poi iniziare a studiarla a 14 iscrivendosi alla Actors Studios. Si è diplomato alla Performing Arts di Manhattan e ha presto ottenuto un ruolo nella serie Così gira il mondo, mettendo a frutto tutti gli insegnamenti ricevuti. Nel corso degli Anni Ottanta ha preso parte anche a diversi altri progetti, come il film Venerdì 13 Parte V: Un nuovo inizio, ma manche At Mother's Request e The Bronx Zoo. È però negli Anni Novanta che ha ottenuto i ruoli che l'hanno fatto conoscere al grande pubblico, come quello del dottor John Morgan in Love Boat: The Next Wave o di Josh in Will & Grace. 

Corey Parker, Patrick Dempsey e Carrie Hamilton
Corey Parker, Patrick Dempsey e Carrie Hamilton

Di recente Parker aveva ricevuto una diagnosi di cancro al quarto stadio, scoperto in seguito a un intervento all'anca. Per sostenere la famiglia era stata aperta una raccolta fondi sulla pagina GoFundMe, dove la fondatrice Marissa Hoisington ripubblicava diversi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, scritti dallo stesso attore. Inizialmente, aveva raccontato, sembrava che i farmaci stessero funzionando ma il suo corpo aveva poi. smesso di rispondere e la malattia si era diffusa. A novembre del 2025 aveva fatto sapere che il 90% delle sue ossa era stato coinvolto, mentre nel gennaio 2026 aveva spiegato che "il cancro stava logorando il mio corpo", tanto da non riuscire più a parlare e scrivere correttamente.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
C'è posta
per te
C’è posta per te chiude con due settimane prima: quella del 7 marzo è stata l’ultima puntata
Il figlio sparisce dopo la morte del padre e la madre alla nuora: "Auguro che uno dei tuoi figli faccia lo stesso"
La nuova moglie del padre lascia lo studio, le figlie la demoliscono: "C'è il cane che morde"
Gaetano sorprende la moglie Valentina, affetta da sclerosi multipla con Irama: "Non sei un peso, promettimelo"
Vincenzo non perdona il padre che ha lasciato la madre per un’altra: “Vederlo mi mette ansia”
Viviana tradisce 3 volte Salvatore, poi gli chiede scusa: “Ti amavo anche mentre sbagliavo”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views