È morta Annabel Schofield, modella e attrice nella serie Dallas: aveva 62 anni ed era in cura per un tumore

È morta Annabel Schofield, modella e attrice, nota al pubblico per il ruolo di Laurel Ellis nella serie Dallas. La scomparsa è avvenuta lo scorso 28 febbraio, ma il sito americano The Hollywood Reporter ne ha dato notizia solo oggi (4 marzo). Aveva 62 anni. Era in cura per un tumore.

Nata nel settembre del 1963 a Llanelli, in Galles, suo padre era un dirigente di produzione con importanti successi ad Hollywood negli Anni Novanta. Tuttavia, prima di approdare nel mondo del cinema, Schofield visse una lunga carriera nella moda. Negli Anni Ottanta divenne uno dei volti più iconici e riconosciuti della moda londinese, un periodo caratterizzato dall'affermarsi di stiliste rivoluzionarie come Vivenne Westwood. Fu protagonista di centinaia di copertine internazionali, tra le quali anche Vogue Italia. Prese anche parte a campagne pubblicitarie per importanti brand come Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon e Boots No. 7.

All'apice della sua carriera come modella si trasferì a Los Angeles e fu lì che si affacciò per la prima volta al mondo della televisione. Nel 1988 ottenne il ruolo di Laurel Ellis nella serie tv di successo Dallas. Il suo personaggio era quello di una donna affascinante e ambiziosa, centrale negli intrighi sentimentali della soap. Lo interpretò per 12 episodi. Per quanto riguarda il cinema, invece, recitò in alcuni film tra la fine degli Anni Ottanta e gli Anni Novanta: Solar Crisis (1990), Dragonard (1988) e Eye of the Widow (1991). Fu anche regista, lavorando in ruoli di produzione per I fratelli Grimm e l'incantevole strega, Doom e Come lo sai.