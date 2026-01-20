Chi è Maria Rosaria Scassillo, moglie di Enrico De Martino e mamma di Stefano, Adelaide e Davide

Maria Rosaria Scassillo, originaria di Torre Annunziata, è la mamma di Stefano De Martino. Impiegata al Ministero dell’Istruzione, ha cresciuto tre figli a Milano accanto al marito Enrico, scomparso oggi.

Maria Rosaria Scassillo è la madre del conduttore Stefano De Martino. Originaria di Torre Annunziata, ha costruito la sua vita accanto al marito Enrico, dal quale ha avuto tre figli: Stefano, nato nel 1989, Adelaide, nata nel 1994, e Davide, nato nel 2004. Di lei, non si conosce l'età precisa. La famiglia, che viveva a Milano, è stata colpita dalla scomparsa prematura di Enrico De Martino, papà del conduttore di Affari Tuoi.

Maria Rosaria Scassillo con Enrico De Martino, genitori di Stefano De Martino.

Chi è Maria Rosaria Scassillo

Impiegata presso il Ministero della pubblica istruzione, come lei stessa ha indicato nella biografia del suo profilo Facebook, Maria Rosaria rappresenta il pilastro della famiglia De Martino. Sui suoi profili social, entrambi privati, condivide spesso momento di vita familiari. Sono ovviamente molte le foto che la ritraggono accanto a Enrico, compagno di una vita con cui ha condiviso gioie, difficoltà e la crescita dei tre figli. Tra i ricordi aperti a tutti, spicca il video pubblicato il 14 giugno 2024, un collage fotografico accompagnato da una canzone di Renato Zero per celebrare il loro anniversario di matrimonio. "Ringrazio Dio di averti accanto. Non ti cambierei con nessuno al mondo", recitava la dedica che accompagnava quelle immagini, testimonianza di un legame profondo che la morte ha interrotto oggi in modo inaspettato.

L'amore per i tre figli e il trasferimento a Milano

La vita di Maria Rosaria è stata dedicata soprattutto ai figli. Stefano, il primogenito, ha raggiunto il successo come ballerino e conduttore televisivo, diventando uno dei volti più amati della tv italiana. Adelaide, nata cinque anni dopo, ha seguito la famiglia nel trasferimento a Milano. Davide, il più piccolo, nato nel 2004, ha completato il nucleo familiare. Maria Rosaria è anche nonna: Stefano le ha regalato un nipote, Santiago, nato dalla relazione con Belen Rodriguez.

Il matrimonio con Enrico De Martino

Maria Rosaria ed Enrico hanno condiviso decenni insieme, costruendo una famiglia solida e affiatata. L'ultimo anniversario celebrato insieme, documentato su Facebook pochi mesi fa, raccontava un amore che il tempo non aveva scalfito. Quelle foto, quel messaggio, quella canzone di Renato Zero sono diventati ora testimonianza di un sentimento che si è interrotto bruscamente con la scomparsa di Enrico. Al momento Maria Rosaria non ha rilasciato dichiarazioni sulla tragedia che ha colpito la famiglia. Il dolore per la perdita improvvisa del marito richiede silenzio e raccoglimento, mentre l'affetto del pubblico si stringe attorno a lei e ai suoi figli in questo momento difficile.