Davide piange ad Affari Tuoi: “Mi hanno detto di non tornare a casa a mani vuote”, cosa conteneva il suo pacco

La partita di Davide ad Affari Tuoi nella puntata del 7 marzo. Il concorrente accetta 10mila euro e si scioglie in lacrime: “Mi avevano detto di non tornare a casa a mani vuote”.

Davide dalla Sardegna è il protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 7 marzo. Apicoltore di quarta generazione, gioca insieme alla madre Francesca e arriva in trasmissione dichiarandosi single: il conduttore Stefano De Martino coglie subito l’occasione per invitare le telespettatrici a farsi avanti. La puntata si apre con un jackpot speciale: 12mila euro se il pacchista riesce a trovare il pacco con Gennarino nei primi tre tiri. I primi due colpi eliminano due pacchi blu, ma al terzo tiro arriva il colpo di fortuna: Davide trova davvero Gennarino e si aggiudica subito i 12mila euro in palio. Il quarto tiro elimina 20mila euro, mentre il quinto fa uscire dal gioco l’invenzione di Herbert Ballerina, che questa sera corrisponde a un antifurto a forma di manichino. Il sesto tiro elimina invece il pacco da 0 euro. La partita sembra procedere nel migliore dei modi e il Dottore decide di intervenire con la prima offerta: 40mila euro. Davide, però, rifiuta.

Le prime batoste a Davide: eliminati i pacchi più alti

Subito dopo arrivano le prime batoste della serata: il concorrente elimina prima il pacco da 300mila euro e poi quello da 50mila. Il Dottore propone un cambio, ma Davide decide di restare fedele al suo pacco, il numero 14, pescato all’inizio della partita. Poco dopo viene aperto il "pacco ballerina", che anticipa l’ingresso in studio di Martina Miliddi. La partita prosegue con un altro colpo sfortunato: esce il pacco da 75mila euro, mentre in gioco restano ancora quelli da 100mila e 200mila euro che tengono viva la partita. Il Dottore decide allora di giocarsi a carte il prossimo intervento. Davide pesca la carta del cambio, ma rifiuta ancora una volta. Arriva una nuova offerta: 30mila euro. Il concorrente sceglie di continuare, ma la fortuna non lo assiste. Prima elimina il pacco da 100mila euro e, poco dopo, anche quello da 200mila.

Il pacco nero conteneva 100mila euro

A questo punto restano in gioco solo tre pacchi: quello nero, quello da 1 euro e quello da 10mila euro. Il Dottore offre 10mila euro e Davide decide di accettare. Subito dopo spiega il motivo della sua scelta, senza riuscire a trattenere le lacrime: “Mi fermo perché mi è stato detto di non tornare a casa a mani vuote”. Stefano De Martino chiama allora il notaio, che rivela che il pacco nero conteneva 100mila euro. Davide, però, scopre anche un’altra cosa: nel suo pacco c’erano esattamente 10mila euro, la stessa cifra accettata dal Dottore. Una decisione prudente che, alla fine, si è rivelata corretta.