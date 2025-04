video suggerito

Cristiano Iovino testimone per la separazione tra Totti e Ilary: "Con lei una vera relazione" Il personal trainer ha parlato alla giudice che stabilirà i termini della separazione tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice. In un'intervista recente Iovino aveva parlato di un rapporto con Ilary che andava ben oltre il caffè da lei raccontato in Unica. In aula Iovino avrebbe confermato interamente questa versione.

A cura di Andrea Parrella

Non una semplice amicizia, ma una vera e propria relazione affettiva. Queste le parole che Cristiano Iovino aveva confessato rispetto al suo rapporto con Ilary Blasi. Il personal trainer, che nelle scorse ore è stato sentito dalla giudice che deciderà in merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, aveva parlato in modo chiaro in una recente intervista al Messaggero dello scorso gennaio, di fatto ribaltando i racconti del "caffè" riportati da Ilary Blasi nel documentario "Unica", in cui raccontava la fine della sua relazione con Francesco Totti.

Le parole di Iovino su Ilary

Come riporta il Corriere della Sera, Iovino ha sostanzialmente confermato i racconti fatti settimane fa alla stampa, ripetendo sotto giuramento che quella con Ilary non era semplice amicizia bensì una relazione affettiva vera e propria, fatta di incontri, fisicità e confidenze, mentre lei viveva ormai da separata in casa con l'ex capitano della Roma. Una testimonianza in cui Iovino ha parlato di tutto alla giudice Simona Rossi che dovrà decidere sulla separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti.

"Io e Ilary Blasi abbiamo avuto una frequentazione intima", aveva detto a Il Messaggero il personal trailer, che aveva dichiarato di aver sempre voluto "evitare di parlare dell'argomento", ma "sono stato indicato come testimone principale nella causa di separazione in corso (tra Totti e Ilary, ndr) e ho deciso di parlare io". Dopo la premessa, era iniziato il lungo racconto della conoscenza con la showgirl:

Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma.

Iniziò lui a scriverle, "commentando scherzosamente un suo selfie in ascensore": "C’era timore da entrambe le parti. Neanche io volevo finire al centro di un caso mediatico, ma a quanto pare qualcosa è andato storto". Iniziarono a vedersi in gran segreto a casa di lui, poi "è capitato qualche volta di incontrarci in negozio da Alessia (Solidani, ndr)". Non parteciparono a nessun evento insieme, solo una volta lui si presentò al compleanno di lei, "passai a salutarla, ma in quel momento non ci sentivamo più così frequentemente", le parole. Una volta "lei mi propose di raggiungerla a New York. Era lì con la sorella e io avevo alcuni amici in città proprio in quei giorni. Peraltro, mi trovavo in Messico in quel periodo. Ma alla fine decisi di non andare" ha continuato Iovino, prima di rivelare che tra loro non c'era una vera e propria storia, bensì una "frequentazione intima".

La testimonianza voluta dagli avvocati di Totti

La presenza del personal trainer quest'oggi non era da ritenersi certa, visto che già in passato ha presentato motivazioni per assentarsi. La presunta "frequentazione intima" con Blasi, come lui stesso la definì, era importante per definire le questioni economiche della separazione ed è stata fortemente voluta dagli avvocati dell’ex capitano della Roma (Antonio Conte, Laura Matteucci) che hanno incluso il suo nome nell’elenco dei testi in grado di ricostruire ragioni e tempi della lunga crisi matrimoniale in casa Totti.

In ballo c’è l’assegno familiare che la showgirl, tuttora residente nella villa dell’Eur, vorrebbe fosse ritoccato all’insù. Al momento, il tribunale civile di Roma ha assegnato a Ilary Blasi la villa all’Eur e stabilito stabilito che il suo ex marito debba versarle un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei tre figli. L'ex capitano della Roma, dal canto suo, sostiene che sia stata la moglie a tradirlo per primo. Una versione dei fatti che la showgirl smentisce nel suo documentario "Unica", in cui sostiene che tra lei e Iovino ci sia stato solo un caffè.