La lettera di scuse di Gabriele a Sara a Temptation è recitata, le lacrime forzate di lui: “Voglio farmi aiutare”

Dopo essere usciti separati da Temptation Island, Gabriele ha scritto una lunga lettera di scuse a Sara e l’ha letta in diretta nella puntata del 27 luglio. Un momento inedito ma quasi teatrale, tra le lacrime di lui apparse finte e la reazione forzata di lei. Risultato? Nessun ritorno di fiamma.

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Inaspettato ritorno di Sara e Gabriele nella puntata del 27 luglio di Temptation Island. La coppia era uscita separata dal programma qualche settimana prima, quando il falò si era concluso con la fine della loro storia d'amore, anche su incoraggiamento di Filippo Bisciglia. Qualcosa però è cambiato e il conduttore ha richiamato la ragazza per consegnarle una lettera. I due avevano fatto discutere ancora prima di entrare nel villaggio per un loro video intimo diffuso online, di cui la produzione non era a conoscenza.

Gabriele ha scritto alla sua "Saretta" una lettera di scuse che le ha letto attraverso lo schermo di un tablet. Nessun secondo confronto in diretta ma solo un momento dedicato ai sentimenti del ragazzo e a tutte quelle cose che non è mai riuscito a dirle. "Sei la persona più importante della mia vita. Quando mi chiedevano cosa non andava nella nostra relazione, rispondevo io. Mi colpevolizzo, ti ho fatta stare male", scrive Gabriele. Le lacrime appaiono però forzate, quasi finte, con il risultato che un gesto romantico si è trasformato in un momento quasi teatrale e recitato, anche per la scelta delle parole stesse. "Mi piace parlare con te di qualsiasi cosa, anche delle più stupide. Abbiamo smesso di dirci tutto e questo ha rovinato Gabry e Saretta", sono alcune delle frasi estratte dal lungo testo scritto su un foglio protocollo e letto quasi fosse una confessione.

Stando alle parole di Gabriele, l'intento era solo scusarsi perché non c'è nessuna intenzione di farle "cambiare idea" nei suoi confronti. "Forse dovevo lasciarti libera, preferisco saperti felice con un altro che infelice accanto a me", scrive ancora. Nella teatralità del momento, un passaggio salta subito all'occhio ed è quello in cui il ragazzo riconosce di aver bisogno di un supporto psicologico per capire meglio alcuni aspetti del suo carattere: "Voglio farmi aiutare e capire perché ti ho fato patire le pene dell'Inferno. Una risposta non ce l'ho". La conclusione? Un momento inedito nella storia di Temptation Island che però, a differenza di Rosario e Alessandra, non ha portato a nulla di concreto, anzi, ha rafforzato decisioni già prese. "Non ti cercherò, l'amore non può essere una forzatura. Se un giorno cambierai idea, ci sarò senza orgoglio e rancore", conclude infatti Gabriele.

La reazione di Sara è stata quasi "di ghiaccio": di fronte alle lacrime dell'ex fidanzato Gabriele, la ragazza non si è commossa particolarmente se non un accenno di occhi lucidi, che sono apparsi piuttosto forzati. "È un bel pugno nello stomaco, si dà tante colpe e non è neanche giusto", ha spiegato a Filippo Bisciglia. "Non si è mai lasciato andare con me, è sempre stato bloccato dalla paura di avere questo amore dentro. Con me è molto freddo, mi ha limitato in tutto ed era diventato pesante". Una lettera di scuse che non ha portato a nulla, se non a una presunta liberazione in Gabriele nei confronti della sua "Saretta". I due continuano ad andare ognuno per la sua strada e forse il momento che è stato dedicato a loro poteva anche essere accelerato.